5 мировых рекордов за день: на Олимпиаде-2024 произошла уникальная ситуация в велотреке

На Олимпийских играх 2024 года в Париже в первый же день соревнований на велотреке спортсмены пять раз побили мировой рекорд. Это произошло в женском командном спринте, где золотые медали в противостоянии с Новой Зеландией добыли представительницы Великобритании.

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Именно британская сборная трижды устанавливала новые рекорды. Еще на этапе квалификации они преодолели дистанцию за 45.472 секунд, превзойдя достижение китайских спортсменок. В полуфинале Германия и Новая Зеландия перекрыли результат британок, однако те не собирались сдаваться.

В заключительном заезде 1/2 финала представительнице королевства показали время 45.338 секунд. А в битве за "золото" рекорд был превзойден на 152 тысячных, обеспечив британкам победу в турниру.

"Бронзу" в противостоянии с Нидерландами выиграли немки. Таким образом, спортсменки подарили в велотреке совершенно уникальное событие на Олимпийских играх-2024.

Накануне мировой и олимпийский рекорды в прыжках с шестом поставил шведский легкоатлет Арман Дюплантис, которого называют "новым Бубкой". Он на один сантиметр превзошел свое же достижение, которое установил накануне старта на Играх-2024

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