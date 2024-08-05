Гимн Украины на Олимпиаде-2024: видео церемонии награждения Магучих и Геращенко

Украинские легкоатлетки Ярослава Магучих и Ирина Геращенко принесли Украине очередные медали на Олимпийских играх 2024 года, которые в эти дни проходят в Париже. 22-летняя уроженка Днепра подтвердила статус фаворитки в прыжках в высоту и взяла "золото", а ее более опытная партнерша добыла "бронзу".

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Несмотря на то, что соревнования завершились в воскресенье вечером, церемония награждения состоялась спустя почти сутки. Медали нашим соотечественницам вручили на главной арене Олимпиаде – "Стад де Франс" в столице Франции.

Арена овациями встретила украинок. После того, как диктор объявила Магучих, болельщики подняли невероятный гул. В честь победы Ярославы прозвучал гимн Украины. Это произошло во второй раз в Париже – ранее "золото" Игр добыли наши саблистки в командных соревнованиях.

Для Магучих эта уже вторая награда Олимпийских игр. В Токио Ярослава была третьей. А вот Геращенко впервые в карьере стала призеркой соревнований – в Рио-2016 украинка финишировала 10-й, а в Японии стала четвертой.

Накануне награждения Магучих раскритиковала Международный олимпийский комитет (МОК) за допуск российских спортсменов в нейтральном статусе к Играм-2024.

Как сообщал OBOZ.UA, 4 августа украинские спортсмены взяли сразу три медали Олимпийских игр 2024 года. Все – в легкой атлетике.

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