Ракицкий ушел из 'Шахтера'

Защитник "Шахтера" Ярослав Ракицкий заявил, что уходит из донецкого клуба. У себя в Instagram 34-летний футболист сборной Украины поблагодарил всех, кто был причастен к его карьере, "как футбольной арене, так и за пределами зеленого поля".

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"Спасибо, президент, за все, что вы делали для нас. За то, что дали шанс наслаждаться карьерой в лучших условиях на лучшем стадионе. За то, что в меня поверили. Я отдавал всего себя за родной клуб.Спасибо, "Шахтер". Спасибо, мой украинский Донецк. Желаю золотых кубков и побед", – говорится в посте.

Кроме того Ярослав оставил пожелание для молодых игроков "Шахтера".

"Никогда не сдавайтесь, будьте лучшими, прогрессируйте и прославляйте наш родной "Шахтер" по всему миру. Я верю в вас. Я буду всегда болеть за вас. И у меня навсегда оранжево-черное сердце. Я покидаю "Шахтер". История, с которой связана вся моя жизнь, завершилась", - написал Ракицкий.

Ярослав попал в систему "Шахтера" в 12 лет, прошел все юношеские команды клуба. Выступал за первую команду "Шахтера" с 2009 по 2019, а также с 2023 года. За это время принял участие в 358 матчах во всех турнирах, забив 18 голов и отдав 35 результативных передач.

В составе донецкой команды выиграл 10 чемпионатов Украины, 7 Кубков и 6 Суперкубков страны.

В 2019 перешел в питерский "Зенит", откуда ушел сразу после начала полномасштабного вторжения России.

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