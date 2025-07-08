25-кратная рекордсменка мира арестована за домашнее насилие над своим парнем

25-кратная рекордсменкой мира по пауэрлифтингу из Венесуэлы Стефи Коэн была арестована в Майами по подозрению в домашнем насилии, пишет The Sun. Инцидент произошёл в среду и стал новым витком в череде её юридических проблем: всего год назад Коэн уже привлекалась к ответственности за предполагаемое киберпреследование бывшего бойфренда и утечку интимных фото его новой девушки.

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Согласно полицейскому отчёту, в марте 2022 года Коэн, используя подобранные пароли, взломала компьютер своего бывшего партнёра и получила доступ к его облачному хранилищу, где обнаружила личные фотографии его новой избранницы. Эти изображения она якобы распространила в общих чатах, желая, по мнению следствия, унизить и психологически травмировать девушку. Потерпевшая утверждала, что снимки предназначались только для её бойфренда.

TMZ и телеканалы NBC и ABC сообщали, что во время того ареста Коэн активно сопротивлялась полицейским: она пыталась вывести одного из офицеров из равновесия, а в патрульной машине даже старалась взломать замок двери с помощью пальцев ног. При этом она отказалась отвечать на вопросы следствия. Кроме киберпреследования, ей были предъявлены обвинения в причинении имущественного ущерба и сопротивлении при задержании (без применения насилия).

В результате суд обязал Стефи Коэн держаться подальше от экс-бойфренда и его новой подруги.

Теперь же, по информации СМИ, на неё вновь заведено уголовное дело – на этот раз по делу о домашнем насилии. Детали инцидента пока не разглашаются, но Коэн вновь оказалась за решёткой.

33-летняя Стефи Коэн широко известна в спортивной среде: она называет себя доктором физиотерапии. Также она провела шесть профессиональных боёв в боксе, из которых выиграла четыре, один проиграла и один свела вничью. Её последние победы состоялись в феврале и июне 2023 года. В январе 2024-го она заявила, что намерена вновь сосредоточиться на пауэрлифтинге после двух лет, полностью посвящённых боксу.

У Стефи более миллиона подписчиков в Instagram, а её резкие комментарии и откровенный образ регулярно привлекают внимание СМИ.

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