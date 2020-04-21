У Зеленского рассказали, когда ждать пика COVID-19 и что заработает во время карантина

Кабинет министров Украины намерен продлить карантин, поскольку пик заболеваемости коронавирусом в стране ожидается только в начале мая.

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В то же время, для поддержки граждан и запуска экономики будут введены определенные послабления ограничительного режима. Об этом представители власти заявили на совещании под председательством президента Украины Владимира Зеленского по преодолению эпидемии болезни, сообщается на сайте главы государства.

"Надо точно сказать людям, когда и что будет открыто, какой четкий план действий правительства. Пик заболеваемости ожидают в начале мая. Люди должны понимать, можно ли будет гулять в парках, когда будут работать парикмахерские, нотариусы, адвокаты и другой бизнес. Я знаю, что для поддержания формы хотят тренироваться олимпийцы. Все люди должны иметь четкое видение, как и когда может смягчаться карантин", – сказал Зеленский.

Владимир Зеленский Сайт президента Украины

В свою очередь премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что для начала нужно смягчать карантинные меры в некритических объектах инфраструктуры, которые могут сыграть роль в стабилизации экономики. Он также отметил, что Украина вовремя ввела карантин и благодаря этому пока удается избежать критической ситуации с количеством больных.

На совещании также обсудили дальнейшее обеспечение страны средствами защиты. Координационный совет по противодействию распространению COVID-19 организовал закупки средств, которых хватит на следующие три недели. В дальнейшем поставки будет обеспечивать Министерство здравоохранения Украины, которое уже организовывает закупки по упрощенной процедуре.

Владимир Зеленский Сайт президента Украины

А Национальная полиция сообщила президенту Украины о том, что из-за карантина уровень преступности в целом уменьшился, однако на 15% вырос уровень мошенничества в интернете. В частности, онлайн-мошенники пытаются организовать фальшивые продажи средств защиты.

"Украинцам надо быть особо осторожными и покупать и продукты, и вещи, и средства защиты на проверенных сайтах, а все онлайн-платформы обманщиков надо закрывать", – отреагировал на опасную тенденцию глава государства.

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ранее главный санитарный врач Украины, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко также заявил, что будет подавать постановление о продлении карантина в Украине минимум до 12 мая из-за пандемии коронавируса. Вместе с тем он анонсировал определенные послабления режима.

Со своей стороны президент Украины Владимир Зеленский аналогично выразил готовность к частичному и постепенному смягчению условий карантина. По его словам, все зависит от того, как будет протекать ситуация с COVID-19 в Украине, особенно после Пасхи.

21 апреля глава Минздрава Максим Степанов подтвердил, что правительство планирует продлить карантин в Украине до 12 мая, однако смягчить его условия. Людям хотят разрешить посещать парки, библиотеки и музеи.

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