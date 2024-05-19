Как сообщают со ссылкой на The Hill, Трамп считает, что находится в морозилке, ибо в зале суда в Нью-Йорке, где рассматривается его дело, температуру специально поддерживают холодной.

И, пока он находится в морозилке, путин и Си вместе наносят, с его слов, вред, ведь Китай рассчитывает захватить Тайвань.

То есть, защищая Тайвань, Трамп сделал гневное заявление, объединив в нём правителей россии и КНР.

Прибыв к Си, путин явно окончательно утратил хорошее отношение к нему Трампа, которое когда-то действительно было, ибо сотрудничества с Китаем Трамп ему не простит, особенно — что касается какой-либо помощи против Тайваня.

Кстати, если КНР так ценит собственную территориальную целостность, что готова отстаивать её с оружием даже в войне ВНУТРИ СЕБЯ, она тем более должна быть и за территориальную целостность Украины, нарушенную ДРУГИМ ГОСУДАРСТВОМ, с которым КНР, однако, дружит. Это такая у неё последовательность?

Помогая пуйлу ради Тайваня, Си мешает Украине и одновременно Байдену, которому будет сложно сохранить должность, если Украина не выиграет, — и получит себе на голову Трампа, а тогда ему уже станет не до Тайваня.

Дружа с тем, кто из холодильника, ему нужно помнить и о том, кто в морозилке. Ибо когда тот выйдет, может прибить обоих. Слон китайцу не осёл сопливый.