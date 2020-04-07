Молодая мама из Великобритании Хелен Дакер, которая попала в больницу города Болтон с коронавирусом, рассказала о болезни и ужасах, увиденных в медучреждении.

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Женщина стала свидетельницей смертей других пациентов с аналогичным диагнозом, пишет The Mirror.

Дакер провела более недели в больнице. Врачи опасались за ее жизнь, но пациентке удалось победить болезнь. "Путь к выздоровлению будет длинным, и я два месяца не смогу принимать иммунодепрессанты от болезни Крона и ревматоидного артрита, которыми я страдаю. Поэтому есть опасения, что эти заболевания могут обостриться", – рассказала она.

Перенесшая коронавирус женщина рассказала о смерти соседки по палате The Mirror

Британка рассказала, что пребывание в больнице нанесло ей психологическую травму: "То, что я пережила и что я видела в больнице, я не думаю, что когда-нибудь справлюсь, переживу это. Я физически в порядке. Мысленно я не могла оставаться там ни секунды дольше".

Женщина собственными глазами видела, как умерла ее соседка по палате.

"Она была в кровати напротив меня. Посетителей не пускали – и поэтому вокруг ее постели не было семьи, когда она уходила. Медсестры так заботились и были так расстроены. Я никогда раньше не видела, как кто-то умирает. Я наблюдала, как человек напротив проиграл свою битву. К счастью, я не видела последний вздох", – поделилась пациентка.

Перенесшая коронавирус женщина рассказала о смерти соседки по палате The Mirror

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее пастор из английского города Марлоу в графстве Бакингемшир, который заразился коронавирусом, записал видеообращение из реанимации.

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