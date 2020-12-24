Степанов пояснил, почему в Украине решили не останавливать транспорт во время локдауна

На период локдауна в Украине (с 8 по 24 января 2021 года) движение общественного транспорта прекращать не будут, поскольку ожидается, что количество пассажиров уменьшится.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на встрече с журналистами 24 декабря, передает корреспондент OBOZREVATEL. Глава ведомства признался, что часто слышит вопрос на счет ограничения передвижения украинцев.

"У меня часто спрашивают, а почему вы не запрещаете транспорт с 8 по 24 января? А я уточняю – а зачем? Жесткий карантин приведет к тому, что в транспорте будет меньше людей", – отметил Степанов.

Он пояснил, что школы и высшие учебные заведения будут на каникулах, многие украинцы будут работать онлайн, "поэтому людей будет немного, а значит массового скопления тоже".

"Если человек едет в маршрутке в маске и ни с кем не общается, пути передачи инфекции нету", – уверен Степанов.

Что касается празднования Нового года в ресторанах и кафе, министр сказал, что уместно было бы не проводить праздник так.

"Риск инфицирования в учреждениях общественного питания является самым высоким", – сказал глава Минздрава.

Добавим, Степанов также пояснил, почему ресторанам Украины разрешили работать всю ночь в Новый год.

Напомним:

Локдаун в Украине введут с 8 по 24 января 2021 года. Его в правительстве назвали "зимними каникулами ради безопасности" граждан.

Начальник Главного управления столичной Госпродспоживслужбы Олег Рубан заявил, что в Киеве рассматривают возможность ограничения работы общественного транспорта, в первую очередь – маршруток, если ситуация с COVID-19 ухудшится.

Как сообщал OBOZREVATEL, глава комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий считает, что ситуация с COVID-19 в Украине была бы более стабильной, если бы во время карантина выходного дня остановили общественный транспорт.