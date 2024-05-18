Непальский и британский альпинисты побили свои рекорды успешных восхождений на Эверест. Фото

Британский альпинист Кентон Кул вместе с непальским гидом Ками Рита Шерпа установили новые личные рекорды по количеству восхождений на самую высокую гору в мире Эверест. Они участвовали в разных экспедициях, сопровождая своих клиентов.

Об этом сообщают представители туристической отрасли, пишет CNN. По словам директора Департамента туризма Непала Ракеша Гурунга, 50-летний Кентон Кул и 54-летний Ками Рита Шерпа достигли вершины высотой 8 849 метров (29 032 фута) в свои 18-й и 29-й раз соответственно.

На этот раз альпинисты принимали участие в разных экспедициях, сопровождая своих клиентов. Мэдисон объединился с Ками Рита для восхождения на Эверест, Лхоцзе и К2 в 2014 году.

К2, расположенная в Пакистане, является второй наивысшей горой в мире, а Лхоцзе в Непале – четвертой по высоте.

Лукас Фуртенбах из австрийской экспедиционной компании Furtenbach Adventures назвал подвиг Кула выдающимся, отметив, что "он является фундаментальной частью индустрии гидов на Эвересте".

Оба альпиниста поднялись на вершину Юго-Восточного хребта, который в 1953 году открыли новозеландец сэр Эдмунд Хиллари и шерп Тензинг Норгай. Этот маршрут остается самым популярным путём к вершине Эвереста.

Ками Рита впервые поднялся на Эверест в 1994 году и делает это почти каждый год, за исключением трех лет, когда власти закрывали верх по разным причинам. В прошлом году он поднялся на гору дважды.

Альпинизм является основным видом туризма и источником дохода для Непала, где расположены восемь из 14 самых высоких вершин мира, включая Эверест. Непал выдал альпинистам 414 разрешений, каждое из которых стоит 11 000 долларов США, на альпинистский сезон, заканчивающийся в этом месяце.

Напомним, в январе 2024 года четырехлетнюю девочку Зару из Чехии признали рекордсменкой как самого молодого ребенка, покорившего Эверест. Впрочем, выяснилось, что этот рекорд еще 25 октября установил двухлетний Картер Даллас из Великобритании. Вместе с родителями он отправился в летнее путешествие по странам Азии, в рамках которой покорил точку на высоте более 5 300 метров над уровнем моря на спине своего отца Росса в компании 31-летней мамы Джейд.

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