'Галицкая Сара Бернар' Берта Калиш: еврейская дочь Львова

Берта Калиш – актриса, которая блистала на сценах Львова, Европы и Америки – всего за свою жизнь она сыграла в 125 (!) спектаклях на семи языках мира. Природа щедро ее одарила: эффектная внешность, драматический талант, красивый голос, харизма, прекрасная дикция, благодаря которой ее одинаково хорошо было слышно – как в партере, так и на галерке – режиссеры не могли не заметить такой бриллиант. Сегодня Берту Калиш знают как звезду "золотого века" американского театра и кино, которая появилась на свет на украинской земле.

Точная дата рождения неизвестна

Точная дата рождения Берты Калин (Бейлки Калах, как звали ее при рождении) считается неизвестной. Предполагается, что она появилась на свет с 1872 по 1875 годы, впрочем, существует версия, что это судьбоносное событие произошло 17 мая 1874 года, а, значит, в нынешнем мае со дня ее рождения исполняется 150 лет. Зато точно известно, где это произошло – в Лемберге, нынешнем Львове.

Отец Берты, мелкий фабрикант Соломон Калиш, не только делал щетки, но и – в свободное от работы время – играл на скрипке. Мать, Бабетта, была портнихой – она не только обслуживала клиенток, но и шила костюмы для постановок местных театров. В отличие от многих актеров, родители которых решительно отговаривали своих чад от сценической карьеры, Соломон и Бабетта мечтали о том, чтобы их дочь стала актрисой. Мать обожала оперу, и с раннего возраста брала Берту с собой на спектакли – стоит ли удивлять тому, что девочка влюбилась в этот вид искусства.

Дебют на сцене Театра Скарбека

Понимая, что для осуществления ее мечты необходимо соответствующее образование, Берта начала посещать занятия во Львовской опере, брала уроки музыки у частных преподавателей. На сцену – в Театре Скарбека (сейчас это театр имени Марии Заньковецкой) – Калиш впервые вышла в 13 лет: она пела в хоре в операх "Травиата" Верди и "Миньон" Тома. Дебют Берты в драматическом театре состоялся через год – ради роли в спектакле "Я выдаю замуж свою дочь", которая сделала Берту известной на весь Лемберг, она специально выучила немецкий язык и брала уроки декламации.

Примадонна еврейского театра

Львовские меценаты, впечатленные талантами девушки, готовы были оплатить поездку Берты в Италию, где она могла бы подучиться вокалом. Но у директора местного Европейского еврейского театра Якова Гимпеля появилось для нее более выгодное предложение, от которого она не смогла отказаться – стать примадонной его театра. Дебютировала Берта на сцене еврейского театра в небольшой роли в спектакле по пьесе еврейского поэта, драматурга и режиссера Абрама Гольдфадена "Шуламис", но она выступила так успешно, что почти сразу же получила главную.

Вскоре во Львов приехал из Румынии и сам Гольдфаден: он взял на себя руководство еврейским театром и, будучи очарованным Бертой Калиш, отдал ей главные роли во всех спектаклях по своим пьесам, им же и поставленным: "Ротшильд", "Ребе Йозельман", "Десятая заповедь", "Времена Мессии". На всех афишах тогда в обязательном порядке писали: "Спектакль с участием еврейской дочери Львова Берты Калиш".

К новым берегам

Покорение Европы Берта Калиш начала в Румынии, куда ее – вместе с другими актерами еврейского театра – пригласил возвращавшийся в Бухарест Гольдфаден. Местной публике актриса, которой вна ту пору едва исполнилось шестнадцать лет (в Румынию несовершеннолетняя Калиш приехала вместе с родителями), настолько пришлась по душе, что руководитель Национального румынского театра предложил ей стать примадонной его труппы – его не смутил даже тот факт, что Калиш была еврейкой. Бухарест принес Бете и счастье в личной жизни: здесь она вышла замуж за Леопольда Шпахнера, в браке родилось двое детей– сын Артур и дочь Лилиан.

На свою родину, во Львов, Берта больше не вернулась, но и в Бухаресте надолго не задержалась. Популярность Калиш была настолько велика, что – по слухам – завидующие ей актрисы – и даже актеры! – сговорились ее убить. Берта, которая к тому времени уже не понаслышке была знакома с нравами, которые царят за кулисами многих театров, отнеслась к угрозе серьезно. Не на шутку испугавшись, она приняла предложение, которое ей сделал режиссер Джозеф Эдельштейн – в Нью-Йорке она стала актрисой еврейского "Талия-театра".

"Талиа-театр" и Бродвей

Здесь, как и в Бухаресте, Калиш начала с ролей в спектаклях по пьесам еврейских авторов, но довольно быстро приобрела известность, а затем и популярность у зрителей, которые ходили в театр "на нее", после чего ей стали доступны и спектакли классического – прежде всего, шекспировского – репертуара. Она блистала в "Ромео и Джульетте", "Отелло" и "Гамлете", где, вопреки ожиданиям, играла не Офелию, а Гамлета, за что – с легкой руки журналистов ее стали называть "еврейской…" или "галицкой Сарой Бернар": великая французская актриса тоже играла эту трагическую – мужскую! – роль.

Со временем Калиш стала директором "Талиая-театра, совмещая административную должность с актерской карьерой не только в еврейском, но и в румынском театрах. В качестве директора она помогла многим артистам из Галиции, приезжавшим в США, устроиться на работу и сделать карьеру. Следующей ступенькой на профессиональном пути Калиш в 1905 году стал Бродвей, где она стала первой еврейской актрисой, игравшей в спектаклях на английском языке.

Непродолжительный успех в Голливуде

Не смог обойти вниманием выдающуюся актрису и Голливуд: в течение 1914 года она успела сняться в нескольких фильмах на "Фабрике грез". Но в силу своей – немой – специфики кинематограф того времени не дал актрисе, которая отличалась редкой музыкальностью и дивным голосом, полностью продемонстрировать свои таланты, поэтому она вернулась на сцену – играла в еврейских театрах Нью-Йорка, Чикаго, Филадельфии, часто ездила на гастроли.

Болезнь и смерть

В 20-х годах Берта вынуждена была уйти из театра – она заболела и начала слепнуть. Поскольку сидеть без работы актриса не могла, она устроилась работать на радио WEVD – вот где пригодилась не только ее талант драматической актрисы, но и очаровывающий голос. Калиш читала исторические пьесы, которые пользовались большой популярностью у слушателей. Тогда же она написала книгу мемуаров, которая была издана в начала 30-х годов.

"Галицкая Сары Бернар" ушла из жизни в Нью-Йорке18 апреля 1939 года, не дожив месяца до своего 65-летия, причины ее смерти доподлинно неизвестны. Останки Калиш покоятся на кладбище на горе Хеврон, проститься с ней пришли полторы тысячи человек, что не так уж и много, если учесть ее популярность у американских зрителей.