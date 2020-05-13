Когда украинцев начнут проверять ИФА-тестами на COVID-19: Минздрав озвучил сроки

В Украине в течение нескольких дней утвердят алгоритм относительно ИФА-тестирования на COVID-19.

Об этом на брифинге в среду, 13 мая, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Тесты на COVID-19

"Сегодня-завтра утвердим алгоритм относительно тестирования ИФА-тестов, которые определят уровень антител в организме человека. Это существенно расширит перечень и круг лиц, которых мы будем тестировать", – сказал глава Минздрава.

Ранее заведующая кафедрой инфекционных болезней НМУ им. Богомольца Ольга Голубовская заявила, что тесты на COVID-19 с помощью полимеразной цепной реакции (ПЦР) могут показывать отрицательный результат у зараженных с "явной клиникой". Большее доверие вызывают тесты, в которых применяется иммуноферментный анализ (ИФА).

Как сообщал OBOZREVATEL, бесплатный ПЦР-тест на COVID-19 в Украине имеют право пройти пять категорий населения.

При этом медик указал на проблему тестов на коронавирус в Украине.

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