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Во Вроцлаве при поддержке фонда "Открытая музыка города" показал спектакль "Запорожец за Дунаем"

Мария Шевчук
События
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Во Вроцлаве при поддержке фонда 'Открытая музыка города' показал спектакль 'Запорожец за Дунаем'

Первый раз украинская опера "Запорожец за Дунаем" в афише Европейского театра. По случаю Дня Независимости Украины Вроцлавская опера вместе с украинскими артистами представила спектакль "Запорожец за Дунаем" Семена Гулака-Артемовского в постановке Йоланты Денейко и Елены Савчук. К спектаклю привлекли деток, временно нашедших убежище в Польше из-за войны, развязавшей РФ.

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Во Вроцлаве при поддержке фонда "Открытая музыка города" показал спектакль "Запорожец за Дунаем"

"Именно эти дети сегодня являются послами украинской культуры в то время, когда их Родина борется за свободу", – сказал директор Оперного театра Томаш Янчак, обращаясь к гостям.

"Артемовский и его "Запорожец" до сих пор актуален, даже пронзительно-реален и трогателен. Таким "Запорожьем" для многих украинцев стали польские дома. Они ищут контакт со своей культурой, традициями и языком. Музыка является клеем этих миров. Благодаря этому польский зритель может познать украинскую чувствительность, а украинцам это напоминает о доме, по которому они так скучают. Искусство выступает здесь как средство, которое объединяет, интегрирует и дарит эмоции, которые часто невозможно передать словами", – поделился артистический директор Михал Знанецкий.

Во Вроцлаве при поддержке фонда "Открытая музыка города" показал спектакль "Запорожец за Дунаем"

Фонд Марии Дидковской "Открытая музыка города" стал партнером премьеры и помог с оцифровкой партитуры, которая теперь выглядит современно. А это важный шаг, без которого украинские произведения не могли звучать на европейской сцене.

Для зрителей также подготовила видеообращение первая леди Украины Елена Зеленская. А оркестр играл под батутой дирижера Андрея Савчука.

Во Вроцлаве при поддержке фонда "Открытая музыка города" показал спектакль "Запорожец за Дунаем"

"Для того чтобы иностранные оркестры могли исполнять украинские произведения, нужно иметь оцифрованные партитуры, которых, к сожалению, у нас нет… Если точнее, не было, за дело взялась команда фонда "Открытая музыка города". Мы хотим сохранить музыкальное наследие и культурное связь поколений. Оцифрованная партитура "Запорожца за Дунаем" – это наша маленькая победа", – поделилась основательница фонда "Открытая музыка города" Мария Дидковская.

Во Вроцлаве при поддержке фонда "Открытая музыка города" показал спектакль "Запорожец за Дунаем"

Почетный патронат над спектаклем "Запорожец за Дунаем", который состоялся 24 августа, взял Василий Зварыч – Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Республике Польша.