Во Вроцлаве при поддержке фонда 'Открытая музыка города' показал спектакль 'Запорожец за Дунаем'

Первый раз украинская опера "Запорожец за Дунаем" в афише Европейского театра. По случаю Дня Независимости Украины Вроцлавская опера вместе с украинскими артистами представила спектакль "Запорожец за Дунаем" Семена Гулака-Артемовского в постановке Йоланты Денейко и Елены Савчук. К спектаклю привлекли деток, временно нашедших убежище в Польше из-за войны, развязавшей РФ.

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"Именно эти дети сегодня являются послами украинской культуры в то время, когда их Родина борется за свободу", – сказал директор Оперного театра Томаш Янчак, обращаясь к гостям.

"Артемовский и его "Запорожец" до сих пор актуален, даже пронзительно-реален и трогателен. Таким "Запорожьем" для многих украинцев стали польские дома. Они ищут контакт со своей культурой, традициями и языком. Музыка является клеем этих миров. Благодаря этому польский зритель может познать украинскую чувствительность, а украинцам это напоминает о доме, по которому они так скучают. Искусство выступает здесь как средство, которое объединяет, интегрирует и дарит эмоции, которые часто невозможно передать словами", – поделился артистический директор Михал Знанецкий.

Фонд Марии Дидковской "Открытая музыка города" стал партнером премьеры и помог с оцифровкой партитуры, которая теперь выглядит современно. А это важный шаг, без которого украинские произведения не могли звучать на европейской сцене.

Для зрителей также подготовила видеообращение первая леди Украины Елена Зеленская. А оркестр играл под батутой дирижера Андрея Савчука.

"Для того чтобы иностранные оркестры могли исполнять украинские произведения, нужно иметь оцифрованные партитуры, которых, к сожалению, у нас нет… Если точнее, не было, за дело взялась команда фонда "Открытая музыка города". Мы хотим сохранить музыкальное наследие и культурное связь поколений. Оцифрованная партитура "Запорожца за Дунаем" – это наша маленькая победа", – поделилась основательница фонда "Открытая музыка города" Мария Дидковская.

Почетный патронат над спектаклем "Запорожец за Дунаем", который состоялся 24 августа, взял Василий Зварыч – Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Республике Польша.