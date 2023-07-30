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В Севастополе мужчина разбил "коктейль Молотова" у здания военной комендатуры: что известно

Ульяна Виноградова
События
1 минута
522
В Севастополе мужчина разбил 'коктейль Молотова' у здания военной комендатуры: что известно

Во временно оккупированном Крыму, а именно – в Севастополе мужчина разбил "коктейль Молотова". Это случилось возле здания военной комендатуры. 

Видео дня

Об этом сообщают местные паблики. Отмечается, что мужчину задержали (чтобы просмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

В Севастополе мужчина разбил "коктейль Молотова" у здания военной комендатуры: что известно

"Глава" Севастополя Михаил Развожаев заявил, что 63-летний мужчина разбил бутылку с зажигательной смесью рядом с военной комендатурой на Ленина, 41. Мужчину задержали. При этом назначенный Кремлем чиновник назвал задержанного "ждуном" (так российские силовики называют тех, кто в Крыму ждет прихода ВСУ)", – говорится в сообщении.

Как рассказал местный житель рассказал изданию "Крым.Реалии", задержанному мужчине якобы недоплатили средства, из-за чего он предпринял попытку самосожжения у здания по улице Ленина.

В Севастополе мужчина разбил "коктейль Молотова" у здания военной комендатуры: что известно

Как сообщал OBOZREVATEL, вечером 28 июля во временно оккупированный Крым снова посетила "бавовна". Громко было в Казачьей бухте: очевидцы слышали там взрывы и видели "скорые" и полицейские машины, помчавшиеся в направлении места происшествия.

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