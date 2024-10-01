Украинцы представят две инновационные идеи на всемирном саммите стартапов в Берлине

Проект по использованию искусственного интеллекта для транскрибации текста в режиме реального времени для людей с нарушениями слуха – такая идея победила в конкурсе молодых новаторов и новаторок FALLING WALLS LAB KYIV, организованном Klitschko Foundation и KSE Foundation.

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Об этом стало известно 28 сентября в ходе финала конкурса.

Оригинальную идею, предусматривающую определение личности говорящего при транскрибировании голоса, предложил Марк Мотлюк, студент Киевской школы экономики. Он получит билеты и приглашения на мировую арену инноваций Falling Walls Conference в Берлине.

"Человеку с нарушениями слуха сложно вести разговор с несколькими людьми одновременно, когда для него транскрибируют текст разговора, но не идентифицируют спикеров. Я объединил две модели искусственного интеллекта в приложении, что поможет не только транскрибировать голос, но и определить, кто именно говорит. Верю, что это улучшит жизнь людей с нарушениями слуха", – отмечает Марк.

Среди всех заявок, которые молодые новаторы и новаторки подали на конкурс, комиссия отобрала 10 для участия в финальном этапе. У участников и участниц было 3 минуты, чтобы презентовать свою идею на английском языке перед членами жюри. Заявки оценивались по трем критериям: инновационность, актуальность и практическая возможность реализации идеи. Самым приоритетом для жюри был уровень новизны и фактор прорыва, который может создать идея.

Еще одна идея, которую высоко оценила конкурсная комиссия, касалась решения гастроэнтерологических проблем с помощью новейшего продукта из лактобактерий. Это решение предложила студентка Львовской политехники Анастасия Дмитриев, за что получила почетное второе место на Falling Walls Lab Kyiv. Она также представит Украину на Falling Walls Conference в Берлине.

"Мы реализовали этот проект, потому что хотим создать все условия для того, чтобы молодые украинские новаторы имели возможность представлять свои идеи, находить единомышленников, получать финансирование и растить свои компании-единороги. Несмотря на стоящие перед Украиной сегодняшние вызовы, инновации и прорывные идеи имеют ключевое значение, именно поэтому поддержка талантливой молодежи – это инвестиция в будущее, которая окупится. Все идеи важны и нужны – от предложений по адаптации к учебному процессу до медицинского стартапа, ставящего цель предотвращать болезни пищеварительной системы. И я верю, что совсем скоро мы еще услышим об их успешной реализации", – делится Ангелина Осадчая, директор Klitschko Foundation.

"Больше всего идей для "разрушения стен" нынешние участники и участницы конкурса предложили в сфере образования. Поскольку KSE Foundation по своему ДНК является именно образовательным благотворительным фондом, поддерживающим инициативы талантливых украинок и украинцев из разных отраслей, мы рады увидеть столько мотивированной молодежи, которая готова работать сегодня, чтобы менять Украину завтра. Это то, во что верим мы в сообществе KSE, и рады расширению круга единомышленников", – комментирует директор KSE Foundation Светлана Денисенко.

Оценивала идеи конкурсная комиссия, в которую входили: Ольга Сердюк, директор Olena Pinchuk Foundation; Владимир Иващук, соучредитель и руководитель компании Transient Technologies; Владимир Журавель, украинский художник и скульптор; Алексей Струтинский, директор инновационного холдинга Sikorsky Challenge и Наталья Лященко, директор ТРК "Киев".

Всемирная конференция по инновациям FALLING WALLS CONFERENCE состоится 7-9 ноября в Берлине. Там Марк Мотлюк и Анастасия Дмитриев презентуют свои идеи, встретятся с известными учеными, стартаперами и предпринимателями со всего мира, и получат шанс заручиться поддержкой потенциальных инвесторов.

Klitschko Foundation, основанный Виталием и Владимиром Кличко 21 год назад, призван помочь талантливым детям и молодежи бороться за свою мечту. За это время Фонд при поддержке международных партнеров инвестировал более 407 миллионов гривен в спортивные, образовательные, экологические и другие проекты. Фонд помог бороться за свою мечту 2,5 миллионам маленьких украинцев.

KSE Foundation является частью семьи Киевской школы экономики. Фонд сотрудничает с государственными органами, благотворительными организациями и международным сообществом. В 2024 году KSE Foundation вошел в пятерку крупнейших благотворительных фондов Украины по версии Forbes Украина.