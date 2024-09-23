Украинцы NAVI победили в юбилейном Мировом Турнире по CS2

22 сентября украинская киберспортивная организация Natus Vincere победила в турнире по Counter-Strike 2 ESL Pro League Season 20. Это уже третий крупный трофей за 2024 год.

Видео дня

В финале турнира NAVI встретились с турецкой командой Eternal Fire. Украинской команде удалось победить в трех из пяти карт, поэтому со счетом 3:2 они заняли первое место в одном из важнейших турниров года.

Pro League – серия турниров, проводимая с 2015 года немецким турнирным оператором ESL. В этом году в соревновании приняли участие 32 команды, разыгравшие призовой фонд в размере 750 000 долларов. Финал ESL Pro League S20 прошел на Мальте, в городе Сент-Джулианс.

В 2024 году NAVI демонстрируют очень высокие результаты: они стали чемпионами PGL Major в Копенгагене и победили в Esports World Cup, проходившем в Эр-Рияде Саудовской Аравии.

Киберспортивная организация Natus Vincere принадлежит бизнесмену Максиму Криппи. Она известна своими победами в крупнейших турнирах мира. Команда системно помогает ВСУ, с 2022 года они амбасадоры UNITED24.