Критикует Порошенко, топит за КПРФ: режиссер "Слуги народа" попал в скандал

Режиссер и продюсер сериала "Слуга народа" Алексей Кирющенко живет в Москве, поддерживает коммунистическую партию и распространяет фейки.

На это обратил внимание блогер Павел Глинтов на своей странице в Facebook, предоставив скриншоты со страницы члена команды кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского.

"Знакомьтесь: Алексей Кирющенко, режиссер и продюсер сериала "Слуга народа". Живет в Москве. Между сезонами "Слуги" снимал сериал "Между нами, девочками" для канала "Россия". Член команды Зе активно занимается агитацией. Из Москвы ненавидит (действующегопрезидента Украины. – Ред.) Порошенко, его лента завалена фейками с российского ТВ и сомнительных сайтов", – рассказал блогер.

скриншот со страницы Кирющенко

Он уточнил, что одной из основных претензий Кирющенко к Порошенко является то, что тот не остановил АТО на Донбассе.

"В России Кирющенко симпатизирует коммунистической партии, поддерживал коммуниста Грудинина на российских "выборах". Конечно, празднует 23 февраля (на скрине виден лайк от Зеленского). Делайте выводы сами", – резюмировал он.

скриншот со страницы Кирющенко

скриншот со страницы Кирющенко

скриншот со страницы Кирющенко

скриншот со страницы Кирющенко

скриншот со страницы Кирющенко

Как сообщал OBOZREVATEL:

В Украине 31 марта состоялся первый тур выборов президента Украины.

Согласно окончательным данным ЦИК, нынешний лидер избирательной гонки Владимир Зеленский получил 30,24% голосов. Его конкурент Петр Порошенко – 15,95%. Именно эти политики проходят во второй тур выборов.

6 апреля Зеленский заявил, что не собирается "сдавать" Украину президенту РФ Владимиру Путину, а обязательств перед Игорем Коломойским у него нет.

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