МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
колье с кристаллами Swarovski Участвовать
Приз
Регистрация
СпортLady

/Люди

Критикует Порошенко, топит за КПРФ: режиссер "Слуги народа" попал в скандал

2.3тЧитать материал на украинском

Режиссер и продюсер сериала "Слуга народа" Алексей Кирющенко живет в Москве, поддерживает коммунистическую партию и распространяет фейки.

На это обратил внимание блогер Павел Глинтов на своей странице в Facebook, предоставив скриншоты со страницы члена команды кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского.

"Знакомьтесь: Алексей Кирющенко, режиссер и продюсер сериала "Слуга народа". Живет в Москве. Между сезонами "Слуги" снимал сериал "Между нами, девочками" для канала "Россия". Член команды Зе активно занимается агитацией. Из Москвы ненавидит (действующегопрезидента Украины. – Ред.) Порошенко, его лента завалена фейками с российского ТВ и сомнительных сайтов", – рассказал блогер.

Критикует Порошенко, топит за КПРФ: режиссер "Слуги народа" попал в скандал

скриншот со страницы Кирющенко

Новости
"Евролаб" обратилась к Порошенко и стала посмешищем в сети

Он уточнил, что одной из основных претензий Кирющенко к Порошенко является то, что тот не остановил АТО на Донбассе.

"В России Кирющенко симпатизирует коммунистической партии, поддерживал коммуниста Грудинина на российских "выборах". Конечно, празднует 23 февраля (на скрине виден лайк от Зеленского). Делайте выводы сами", – резюмировал он.

Критикует Порошенко, топит за КПРФ: режиссер "Слуги народа" попал в скандал

скриншот со страницы Кирющенко

Критикует Порошенко, топит за КПРФ: режиссер "Слуги народа" попал в скандал

скриншот со страницы Кирющенко

Критикует Порошенко, топит за КПРФ: режиссер "Слуги народа" попал в скандал

скриншот со страницы Кирющенко

Критикует Порошенко, топит за КПРФ: режиссер "Слуги народа" попал в скандал

скриншот со страницы Кирющенко

Критикует Порошенко, топит за КПРФ: режиссер "Слуги народа" попал в скандал

скриншот со страницы Кирющенко

Как сообщал OBOZREVATEL:

Узнай первым, кто выиграет "Евровидение-2019" в нашем Instagram!

Читайте все новости по теме "российская пропаганда" на OBOZREVATEL.

Тема
российская пропаганда
Персоны
Владимир ЗеленскийПетр Порошенко
Место
Украина
Теги
выборы в УкраинеВыборы 2019Выборы Президента
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
18
5
Смешно
2
Интересно
3
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения