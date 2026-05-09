'Пусть меня осуждают, я привык': Олег Винник оправдался за русский язык и встал на защиту Приходько

Певец Олег Винник, который после начала большой войны уехал в Германию, высказал свою позицию относительно языкового вопроса. Он заявил, что не отказывается от общения на русском, ведь хочет, чтобы его мнение услышали как можно больше людей. Кроме того, по словам артиста, не язык стал причиной начала войны, поэтому разжигать из-за этого споры нет смысла.

В этом контексте Винник встал на защиту коллеги по сцене Анастасии Приходько, которая оскандалилась заявлением об общении на "киевском русском", мол, не видит проблемы в том, что она свободно произносит свое мнение. Об этом певец отметил в интервью Наталье Влащенко.

"Я хочу, чтобы это услышало много людей. Если я могу говорить на русском, то почему не должен? Немцы на нас напали более 80 лет назад, а сегодня более миллиона украинских беженцев в Германии. И все учат язык. Конечно, здесь немного другое. Это славянские народы (украинцы и русские. – Ред.), ненависть будет существовать еще долго. Сегодня давить на русский – это больно, потому что война это большое горе в нашей стране. Но если мы будем говорить, что виноват язык... Зачем на этом делать акценты?", – сказал исполнитель.

Как убежден Олег Винник, в непростое для Украины время есть значительно более уместные темы для коммуникации, чем дискуссии "за" или "против" двуязычия. Более того, артист считает, что украинцы перестанут пользоваться русским не раньше, чем через 50-100 лет, ведь так сложились обстоятельства, что сейчас на нем общается много людей.

"Пусть меня осуждают, я привык. Но я сделал бы наоборот. Я бы общался на этом языке (русском. – Ред.), исполнял песни и никогда бы его не запрещал, чтобы больше людей это услышали. Вот на каком языке в Европе общаются больше всего? 70% – на русском, в частности, и наши. Оно будет иначе, но через годы, через поколения и другими методами", – заявил артист.

Во время разговора Наталья Влащенко вспомнила пример Анастасии Приходько, которая нарвалась на резкую критику от украинцев из-за ряда заявлений о языке. В марте артистка дала интервью, где выдала, что язык, на котором говорят в России, и которым пользуется она, якобы кардинально отличаются, а уже через месяц отметила, что разговаривает "на киевском русском".

Винник публично вступился за Приходько, отметив, что испытывает к коллеге только уважение, а такую позицию считает смелостью: "Я к ней очень хорошо отношусь. Я понимаю, что она такая пацанка. Ничего плохого о ней сказать не могу. Ничего о ней плохого не слышал и не чувствовал. У нее такой характер, что она может это сказать. А почему и нет? Она не боится".

