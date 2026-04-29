После скандала с 'киевским русским': Приходько отказалась подстраиваться под 'толпу' и заявила, что украинцы 'жрут своих'

Певица Анастасия Приходько вышла на связь с новым заявлением после того, как нарвалась на критику украинцев из-за слов о том, что общается "на киевском русском языке". Артистка подчеркнула, что не собирается менять свою позицию относительно языка и подстраиваться под желания других. Более того, она не стала скрывать: считает, что люди, которые более радикально выступают за переход сограждан на украинский, способствуют расколу общества.

По мнению исполнительницы, сейчас одной из главных проблем в нашей стране является то, что украинцы готовы "жрать своих" из-за различий во взглядах, вместо того, чтобы вести конструктивную дискуссию. Об этом она заявила на личной странице в Facebook.

"Я скажу так, как есть. Без сюсюканий. Меня удивляет, как легко мы начали жрать своих. Не спорить, не дискутировать, а именно уничтожать. Вам мало настоящего врага? Или, может, проще бросаться на тех, кто рядом – потому что они не отвечают, как надо? Сегодня вам не так сказали слово – и все, человек уже "не свой", не разговаривает только на украинском – значит "враг", – написала певица.

Как заявила Анастасия Приходько, меряясь "правильностью" в сети, украинцы просто выполняют работу вместо тех людей, которые искренне хотят развалить наше общество.

"Я не буду всем нравиться. И не собираюсь подстраиваться под толпу. Но одно скажу четко: я – на своем месте. И я – за свою страну. И если для кого-то этого мало – это уже ваша проблема, не моя. Потому что самая большая тупость сейчас – это искать врагов среди своих", – подытожила артистка.

Скандал с "киевским русским"

Недавно исполнительница сделала пост на платформе Threads, где говорилось:"Привет, я Анастасия Приходько и я говорю на киевском русском языке. Вопросы?". Такая формулировка вызвала резкую реакцию пользователей сети, которые были откровенно возмущены попыткой артистки подать язык страны-агрессора как "киевский".

Под публикацией Приходько появилось много комментариев вроде: "Такая же беда у моей коровы – имеет бедная язык и не знает "мови", "Русский язык, как проститутка, – каждому доступен и каждый может пользоваться, но порядочные люди брезгуют", "Называть русский ''киевским'' – это как назвать оккупантов туристами", "Я проктолог. И сейчас вы разговариваете тем местом, которое я лечу".

Столкнувшись с волной критики, певица "переобулась" и обнародовала новое сообщение на украинском языке, но с ошибками:"Привіт, я Анастасія Приходько. Для особливо збуджених: я говорю і на рідній мові – українській. Питання?" ("на рідній мові" является калькой с русского. Правильно: "на рідній мові"). Однако исправить ситуацию артистке не удалось, более того, скандал повлиял на ее творческую деятельность. В Черновцах отменили концерт Приходько из-за бойкота со стороны части горожан.

