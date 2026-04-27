'Гаварю на киевском русском'. Приходько оконфузилась заявлением о языке и 'переобулась' после остроумной реакции украинцев

Заявление певицы Анастасии Приходько о том, что она якобы говорит "на киевском русском языке", вызвало громкий скандал в соцсетях и волну критики со стороны украинцев. После этого артистка вступила в публичные перепалки с пользователями, а впоследствии сменила риторику и заявила, что также говорит на родном языке – на украинском.

Скандал разгорелся после поста Приходько в Threads, где она написала: "Привет, я Анастасия Приходько и я говорю на киевском русском языке. Вопросы?". Формулировка вызвала резкую реакцию, в частности из-за попытки подать русский язык как "киевский". В ответ пользователи массово начали иронизировать и критиковать ее позицию.

Среди комментариев появились как саркастические, так и откровенно жесткие ответы. В частности, пользователи писали:

"Такая же беда у моей коровы – имеет бедная языка и не знает мови".

"Террор Муравьева, Красный террор, Большой террор, Расстрелянное Возрождение, репрессии диссидентов. Почти 100 тысяч киевлян погибли из-за российского террора только в ХХ веке. Видимо, так и появился киевский русский".

"Русский язык, как проститутка, – каждому доступен и каждый может пользоваться, но порядочные люди брезгуют".

"Привет, я жительница Киева в третьем поколении, мне 66, и я говорю на киевском украинском языке. Вопрос?!"

"Этот ваш "киевский русский язык" сейчас в одной комнате с вами?"

"Называть русский ''киевским'' – это как назвать оккупантов туристами".

К обсуждению присоединились и известные публичные личности. Телеведущий Андрей Бедняков иронично спросил: "Подскажите, как будет на вашем языке "обосраться"?". Блогер Татьяна Микитенко, известная как "Рагулівна", поинтересовалась, было ли сообщение написано "под водочку или под "боярышник", а активист Сергей Стерненко саркастически спросил о "дилере с такими крепкими веществами".

В ответ Приходько резко отреагировала на часть комментариев, таких как саркастический "Я проктолог. И сейчас вы разговариваете тем местом, которое я лечу", и вступила в перепалку, используя оскорбительные формулировки, хотя уже на украинском языке: "Ви б не відволікались на всяке, а дивились в те місце, що постійно зʼявляється перед вашим обличчям. Користі б було більше".

Впоследствии она "переобулась" и опубликовала новый пост уже на украинском языке, хоть и с ошибками: "Привіт, я Анастасія Приходько. Для особливо збуджених: я говорю і на рідній мові – українській. Питання?" ("на рідній мові" является калькой с русского. Правильно: "рідною мовою"). Это также вызвало критику – пользователи обратили внимание как на изменение позиции, так и на языковые ошибки.

"Это не выступление на Евровидении 2009. Здесь двуязычные концерты уже не пройдут".

"Закончилась эра Приходько, наступила эра уходько".

"Вопросов нет. Потому что говорят не "на украинском", а "на украинском".

"Сегодня "на украинском", вчера на "киевском русском". Уважаемая, вопрос только один: это у вас биполярка или шизофрения?"

Последствия скандала для Приходько

Параллельно скандал имел и практические последствия. В Черновцах отменили концерт певицы, запланированный на 5 мая в Центре Миколайчука. Заведение отказалось подписывать договор с организаторами после волны возмущения в соцсетях и упоминаний о предстоящем выступлении.

Отметим, что на момент написания материала на сайте по продаже билетов, который сотрудничает с Приходько, места на выступление в Черновцах все еще доступны.

В комментарии "Суспільному" представитель команды Приходько подтвердил отмену концерта и заявил, что причиной стал бойкот со стороны части горожан. По его словам, команда решила не искать другую локацию, чтобы "не быть триггером" на фоне языкового вопроса, который сейчас вызывает значительный общественный резонанс. В то же время полностью отставлять идею о концерте в Черновцах у артистки не собираюсь.

"Произошел определенный мини-скандал: Анастасия планировала приехать в Черновцы, но жители сказали "нет" и бойкотировали, поэтому команда приняла решение полностью отменить концерт, чтобы не быть триггером... Искать другое место не будем, – заявил пиарщик Приходько. – Языковой вопрос сегодня является триггерным. Вопрос один – это когда люди успокоятся, чтобы Анастасия смогла приехать с концертом в Черновцы".

В то же время еще одно выступление певицы в Черновицкой области – в Новоднестровске – отменили из-за низких продаж билетов. Это решение, по данным местных источников, приняли еще до публикации скандального поста.

