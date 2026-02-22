Звезда 'Женского квартала' Оруджова сообщила о помолвке с коллегой по 'Лиге смеха'. Фото кольца

Актриса и юмористка из "Женского квартала" Анастасия Оруджова сообщила о помолвке с коллегой по юмористическим проектам Русланом Зарбалиевым. Она показалась с женихом и новым золотым кольцом на романтических снимках.

Об изменениях в личной жизни звезда "Квартала 95" и "Лиги смеха" объявила в Instagram, опубликовав серию черно-белых фотографий с любимым. Само предложение состоялось раньше, ведь ее подруги-коллеги устроили фотосессию по этому случаю, где снимали не только влюбленную пару, но и делали совместные фотографии.

На фото с помолвки 33-летняя артистка позирует в объятиях жениха и показывает кольцо на безымянном пальце. Один из кадров зафиксировал поцелуй пары. Публикацию она подписала лаконично: "Да".

Избранником Оруджовой стал сценарист, ведущий и комик Руслан Зарбалиев, который работал над проектами "Лиги смеха". До этого пара не публиковала совместные фото в соцсетях.

В своем Telegram Оруджова раскрыла все карты предложения: "Наконец-то можете поздравлять! Кольцо, конечно, несколько раз спалила, но такую красоту грех от людей скрывать! Любимый, ой, стоп! Жених! Люблю безгранично! А еще. Как я ждала, когда Мартуся сможет нас сфоткать, вы себе не представляете. Знала, что так сделает только она. И не ошиблась. Наша с Русликом фотосессия сегодня длилась минут 6".

Об отношениях с Зарбалиевым Оруджова впервые публично рассказала в ноябре 2024 года в интервью Маше Ефросининой. Тогда она отмечала, что они уже живут вместе и что для нее это первый опыт серьезных отношений во взрослом возрасте.

Артистка признавалась, что начинать новые отношения после 30 лет было непросто, однако именно эти отношения она называла "выбором себя".

