Сошелся с бывшей: всплыл неожиданный факт о личной жизни Тараса Цимбалюка после 'Холостяка'

После завершения "Холостяка 14" личная жизнь главного героя реалити Тараса Цымбалюка как никогда оказалась в центре внимания. Еще во время выхода проекта в эфир по сети ходили различные предположения относительно отношений актера, а теперь выяснилось, что по окончанию шоу он возобновил роман со своей бывшей девушкой.

Неожиданный факт об артисте раскрыли нотариус Кристина Горняк и ведущая Наталья Тур в проекте "Сплетни большого города". Во время разговора автор программы поинтересовался, правда ли, что Цимбалюк сошелся с бизнесвумен Светланой Готочкиной, в ответ на что получил однозначное "нет", однако с определенным нюансом.

"Это миф. Он сошелся, но не с Готочкиной. С кем – это уже секрет", – сказала нотариус.

Возможно, Горняк и Тур намекнули на то, что Тарас Цимбалюк снова вместе с актрисой Еленой Светлицкой. По сети давно ходят предположения, что они возобновили роман, но еще более обсуждаемой эта тема стала после первопоказа сериала "Тихая Нава" в Киеве. Цимбалюк и Светлицкая вместе пришли на публичное мероприятие, а во время просмотра ленты не избегали взаимодействия друг с другом. Сами же актеры возможный роман не подтверждают.

Не менее активно на просторах сети распространялись и слухи о том, что Тарас Цимбалюк якобы состоял в отношениях со Светланой Готочкиной во время участия в "Холостяке 14". Более того, некоторые даже говорили, что бизнесвумен время от времени появлялась на съемочной площадке проекта. Однако в начале 2026 года предпринимательница поставила точку в этих предположениях и публично заявила, что они с Цымбалюком пошли отдельными путями.

"Мы с Тарасом не вместе! Да, несколько раз за год мы сходились и расходились, но в конце концов поняли, что только тратим время друг на друга и лучше нам идти дальше отдельно по жизни. Не было скандалов и интриг, которые могут вас заинтересовать, просто у нас разные взгляды на жизнь и разные ценности. Но это не значит, что кто-то плохой, а кто-то хороший, просто мы разные и все", – отметила Готочкина.

