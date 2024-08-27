Звезда турецкого сериала "Великолепный век" и "Королек – птичка певчая" Бурак Озчивит снова прилетел в Россию. Актер участвует в съемках новогоднего российского фильма "Елки-11", где сыграет роль "принца из девичьих грез".

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Как сообщают пропагандистские медиа, в планах у одного из самых известных турецких актеров, которого считают секс-символом, пробыть в Татарстане несколько дней. Актер наслаждается прогулками по городу и делится своими фотографиями в социальной сети Instagram.

На одном из снимков он позирует с книгой "Королек – птичка певчая" турецкого писателя Решада Нури Гюнтекина. Озчевит известен за роль в одноименном турецком сериале.

На других фотографиях он сидит за столом в белом пиджаке с бабочкой и в черных брюках. "Россия, Казань", – подписал кадры актер. И, судя по тому, что это уже не первый визит в Россию с начала полномасштабного вторжения в Украину, актер совершенно не считает свои действия неправильными.

Напомним, что в декабре 2014 года, то есть уже после аннексии Крыма и вторжения российской армии на Донбасс, Бурак приезжал в Украину, давал интервью Екатерине Осадчей и рассказывал, что мир – это очень важно.

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