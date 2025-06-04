Звезда 'Вар'ятів' Владимир Жогло поделился секретом, как удивлять любимых без денег и чрезмерных усилий

Украинский юморист и звезда развлекательного проекта "Вар'яти" Владимир Жогло отметил, что для того, чтобы показывать свои чувства любимым, совсем не обязательно тратить много времени или огромные суммы денег. По словам шоумена, достаточно просто делать небольшие романтические поступки, такие как приготовить завтрак или отправить сообщение с теплыми словами.

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По мнению знаменитости, таким образом партнеры с легкостью смогут показать, насколько важными они являются друг для друга. Об этом секрете юморист рассказал в комментарии OBOZ.UA за кулисами проекта "еПитання".

"Кто-то когда-то сказал, что любовь живет три года. По собственному опыту уверяю: это неправда! Потому что люблю Ирину уже больше четырех и, надеюсь, взаимно. Стараюсь всегда быть внимательным. Знаю, что женщины обожают цветы и комплименты, и об этом не забываю. Чаще устраивайте хоть и мелкие, но приятные сюрпризы. Даже такие мелочи на уровне "Я приготовил ужин" или "Убрал дома" – уже класс! Считаю, что много заморачиваться не надо. Настоящая любовь не требует много денег", – высказался шоумен.

Владимир Жогло акцентировал внимание на том, что в основе хороших романтических отношений лежит несколько довольно простых вещей. Среди них: внимание, взаимопонимание, разговоры, объятия и поцелуи.

В частности звезда "Варьятов" рассекретил, что у них в семье есть особая традиция: "Каждое воскресенье мы лепим вареники. То есть жена полностью занимается этим, а мы вместе с сыночком помогаем морально. Но это обязательно!"

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