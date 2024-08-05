Виктория Бекхэм раскрыла секрет крепкого брака с Дэвидом и назвала 'редкую вещь', которая их держит вместе более 25 лет

Известная британская певица и модельер Виктория Бекхэм рассекретила уникальную деталь отношений со своим мужем, футболистом Дэвидом Бекхэмом, помогающую им сохранять счастливый брак в течение 25 лет. По словам знаменитости, "редкой вещью", которая держит супругов вместе, является наслаждение временем, проведенным наедине друг с другом.

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По мнению исполнительницы, такой элемент романтики исчезает у большинства пар, находящихся в отношениях длительный период, пишет Metro. Бывшая участница поп-группы "Spice Girls" призналась, что ей никогда не бывает скучно с избранником.

"У меня есть муж, в которого я все еще влюблена, возможно, больше, чем когда мы впервые встретились. Мы по-настоящему смеемся. И мы искренне поддерживаем друг друга в карьере и увлечениях", – рассказала Виктория Бекхэм.

50-летняя знаменитость открыто общается со своими четырьмя детьми: Бруклином, Ромео, Крузом и Харпером Севеном о романтических отношениях с любимым. Она отметила, что хочет, чтобы их потомки видели пример хороших и счастливых взаимоотношений, поэтому говорит о сильных чувствах к 49-летнему избраннику.

"Мы с Дэвидом можем пойти куда-то, только мы вдвоем, и мы смеемся и наслаждаемся этим временем, и я думаю, что это такая редкость после стольких лет. Этот момент ободряет меня каждый день", – добавила модельер.

Виктория Бекхэм отметила, что одними из самых больших достижений в ее жизни являются счастливые брак и семья.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что Дэвид Бекхэм поздравил единственную дочь с 13 днем рождения и показал милые детские видео.

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