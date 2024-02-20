Звезда 'Славянского базара' и посол ассоциации депрессии: названы представители Молдовы, Дании и Литвы на Евровидении-2024

Страны-участники Евровидения-2024 продолжают объявлять своих представителей на конкурсе. Одними из последних вокалистов, выигравших Нацотборы, стали певцы из Молдовы, Дании и Литвы.

Если верить данным букмекеров, больше всего шансов на хороший результат в Мальмё, Швеция, из перечисленных государств имеет литовский певец. OBOZ.UA решили рассказать больше об участниках Евровидения в этом году.

Молдова готовится отправить призера международных фестивалей "Mamaia", "Славянский базар", "Новая волна" и "Maluri de Prut" Наталью Барбу. Она уже ездила на конкурс в 2007 году и завоевала 10 место.

Исполнительница представит страну с песней "In The Middle", но на нее не делают много ставок. Сейчас звезда "Славянского базара" занимает 34 строчку – почти последнюю.

Дания выбрала исполнительницу из Эфиопии Анну Сабу, которая также играет в музыкальном театре и работает моделью. Она будет представлять страну на песенном конкурсе с треком "Sand".

Это настоящий дебют для артистки, поскольку раньше она не была известна музыкальными достижениями. Ее сестра-близняшка Андреа всю жизнь занималась музыкой, пока в 23 февраля 2023 года Саба не заменила беременную родственницу на премьере мюзикла.

У звезды Нацотбора Дании диагностирован биполярное расстройство, и она является послом Датской ассоциации депрессии.

Литовский певец после оглашения песни стал одним из фаворитов букмекеров, поднявшись на 10 строчку. Сильвестр Белт с песней "Luktelk" подготовил стильный, яркий и атмосферный номер.

Артист с четырех лет занимается музыкой, а в стремлении развиваться дошел до Вестминстерского университета в Лондоне.

Ранее OBOZ.UA писал, что после последнего обновления рейтинга букмекеров у Украины изменился главный конкурент. Также хороший результат прогнозируют Израилю.

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