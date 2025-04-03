Звезда сериала 'Школа' раскрыла, почему ушла с телевидения на пике карьеры и чем занимается сейчас

Украинская актриса Янина Андреева, запомнившаяся зрителям ролью Екатерины Анатольевны Белозерской в сериале "Школа", в последнее время реже появляется на экранах. С начала полномасштабного вторжения она пересмотрела свои ценности и решила больше внимания уделять семье. В то же время, актриса не оставила творческую деятельность – она играет в театре, участвует в новых проектах и поддерживает украинский кинематограф.

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Андреева признается в интервью "ЖВЛ", что хотя сейчас ее профессиональная деятельность изменилась, она продолжает работать в сфере искусства и находить себя в новых ролях. Важнейшим для нее остается баланс между карьерой и личной жизнью, ведь главный приоритет – это 11-летняя дочь Вероника.

"Я больше сфокусировалась на семье, расставила приоритеты. Я все же появляюсь на телевидении, но не так часто. Я хожу на украинские премьеры, но с начала полномасштабного вторжения я начала на все по-другому смотреть", – поделилась актриса.

Несмотря на это, Андреева не покидает карьеру – она играет в театре и пробует новые роли в кино. По ее словам, возможно, эти проекты не столь масштабны, но позволяют оставаться в профессии и общаться со зрителями.

"Я, по крайней мере, сейчас в театре играю. Мы ставим спектакли для детей, для родителей", – отметила актриса.

Однако наибольшее внимание она уделяет своей дочери Веронике. Андреева рассказала, что у них тесная связь, и она для дочери не только мама, но и подруга.

"Поскольку она девочка, у нас связь мама-дочь. Мама – подружка. Она задает много вопросов. Для меня удивление, что она хочет идти в кулинарию и быть известным шеф-поваром", – призналась актриса.

Ранее OBOZ.UA писал, как сейчас живут актеры сериала "Школа". Кто-то остался верен Украине, активно поддерживает ВСУ и работает над новыми украиноязычными проектами, а кто-то исчез из информационного пространства или даже покинул страну.

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