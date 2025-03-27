От настоящих патриотов до 'молчунов' и предателей: как сейчас живут звезды сериала 'Школа' и кто из них покинул Украину

В 2018 году сериал "Школа" стал настоящим культурным феноменом, который одновременно покорил украинскую аудиторию и вызвал волну споров. Его актеры стали кумирами молодежи, а сам проект доказал, что украиноязычный контент может собирать миллионные просмотры.

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Однако прошло почти семь лет – и судьбы звезд Школы сложились по-разному. Кто-то остался верен Украине, активно поддерживает ВСУ и работает над новыми украиноязычными проектами, а кто-то исчез из информационного пространства или даже покинул страну. Киноблогер Виталий Гордиенко поделился, как сложились судьбы главных актеров сериала.

Елизавета Василенко – Лола

Елизавета Василенко – украинская актриса, получившая известность благодаря роли Лолы в сериале "Школа". Ее персонаж был одним из самых ярких в проекте, что только усилило интерес к самой актрисе.

Несмотря на популярность "Школы", карьера Василенко в кино не сложилась. В поисках больших возможностей Василенко переехала в Россию, что вызвало значительный резонанс и критику в Украине. Она заявляла, что не поддерживает разделение людей по национальным признакам, а ее слова о конфликте между Украиной и Россией воспринимались как попытка дистанцироваться от политической ситуации. В результате ее внесли в базу "Миротворец" за непризнание российской агрессии. По ее словам, она пыталась "решить этот вопрос" путем финансовых выплат, но впустую.

Впоследствии Лиза сменила позицию. После начала полномасштабного вторжения России в Украину она участвовала в антивоенных протестах в Москве, а затем переехала в Европу. В 2022 году дала интервью, где выразила сожаление за свои предыдущие поступки и раскритиковала российское общество за безразличие к войне в Украине.

Однако вскоре после этих заявлений она начала встречаться с российским репером Моргенштерном, что также вызвало волну обсуждений. Позже он подтвердил, что до сих пор платит налоги в России. Однако сейчас пара не вместе.

Янина Андреева – Екатерина Анатольевна Билозерская

Янина Андреева после завершения проекта осталась в Украине и продолжила карьеру в актерстве. Она сыграла в нескольких детективных сериалах, таких как "Парочка следователей" и "Пес Альф".

Однако актерская деятельность Андреевой не ограничивается только ролями в сериалах. С 2023 года она стала ведущей утренней программы "Первое шоу" на канале "Суспільне культура", а ранее, в 2021 году, можно было увидеть ее в эфире "Киев NewsRoom".

Ирина Кудашова – Ника

Ирина Кудашова – одна из тех актрис, чья карьера после "Школы" развилась достаточно успешно. В ее фильмографии можно найти и другие важные проекты, как эпизод в "Секс, Інста і ЗНО", "Другий Франко", "Смак свободи", "Прикордонники" та "Ключі від правди".

В своих социальных сетях Кудашова часто делится новостями из профессиональной жизни. Одним из последних постов стал ролик, где она анонсировала новый фильм о школьной жизни подростков, в котором появляются актеры из "Школы", в том числе она сама и Анна Тринчер.

Богдан Осадчук – Антон

Богдан Осадчук, хоть и не смог достичь больших кинопроектов после "Школы", но остался активным в медиапространстве благодаря своим Instagram-роликам. Эти видео стали для него своеобразной площадкой для поддержания общественной активности.

Анна Тринчер – Ната

Анна Тринчер с тех пор прошла значительную трансформацию, как физическую, так и карьерную. Если в сериале она была тихой и застенчивой школьницей, то сейчас ее имидж и стиль кардинально изменились. Тринчер также воспользовалась пластическими процедурами, что сделало ее вид более взрослым.

Однако самое главное, что изменилось – это ее карьерный путь. Анна перешла от актерской деятельности к музыке, став одной из самых успешных молодых певиц Украины. После сериала она появилась в нескольких эпизодах других проектов, но подлинным прорывом стала ее музыкальная карьера.

Никита Вакулюк – Алекс (Александр Игоревич Биляев)

Никита Вакулюк добился значительных успехов не только в актерской карьере, но и в модной индустрии. Прежде чем стать актером, он работал моделью, участвовал в рекламных кампаниях и позировал для фотосессий. Кроме того, Вакулюк снимался в клипах, в частности, в видео на песню Юлии Думанской "Пробач" и для группы ВИА Гра в 2015 году.

После "Школы" Вакулюк продолжил свою карьеру в детективных сериалах и мелодрамах, а также появился в сериале "Последний янычар". Тем не менее его дальнейшая карьера набрала еще большую огласку после того, как он стал ведущим программы "Искатели истории" на канале "Мы Украина плюс" в 2024 году.

Интересно, что Вакулюк активно комментирует политические темы в своем Instagram, часто выражая мысли на русском языке. Хотя он открыто поддерживает Украину, помогая военным через сборы для раненых и дроны, его посты о политике и языковом вопросе, где он утверждает, что русский язык является частью украинской культуры, противоречат позициям многих его сторонников.

Елена Курта – Дарья Петровна

Елена Курта продолжила развивать актерскую карьеру после успеха в "Школе". Она принимала участие в различных проектах, среди которых как полнометражные фильмы, такие как "Герои моего времени", так и сериалы, в частности, "Карпатский рейнджер". После начала полномасштабного вторжения она осталась в Киеве, считая, что нет необходимости уезжать. Она приобщилась к волонтерской деятельности, поддерживая военных и помогая организовать госпиталь в Сховище.

В 2022 году Елена Курта снялась в сериале "Я – Надія", где рассказывается о врачах скорой помощи во время войны. Однако крупнейший ее проект этого времени – это роль в популярной игре "Сталкер 2", где она исполнила роль Агаты.

Данило Черкас – Даня

Даниил Черкас до начала съемок в сериале был блогером, что, вероятно, стало причиной его привлечения к проекту. После этого сериал значительно повысил его популярность. В начале полномасштабного вторжения он опубликовал пост о том, как сожалеет об использовании русского языка и не осознавал, что происходит, но этот пост впоследствии был удален.

В его профиле в Instagram появилось два контакта для сотрудничества: с английским пиар-агентом и с российским кастинг-директором. Эти детали вызывают сомнения в его гражданской позиции, ведь он продолжает работать с российскими партнерами, несмотря на то, что его предыдущие публикации по поводу отказа от российского влияния исчезли.

Александр Петренко – Паша

Александр Петренко незадолго до начала полномасштабного вторжения России в Украину женился на россиянке, а в начале февраля 2022 года переехал в Лос-Анджелес, где продолжил свою модельную карьеру, которой занимался до съемок в "Школе". В своих социальных сетях Александр обращался к подписчикам из России, призывая бороться за мир. После этого он также публиковал сообщения в поддержку Украины, но со временем перестал упоминать Украину в своих публикациях.

Карина Чернявская – Ася

Карина Чернявская сейчас живет в Великобритании, где пытается построить актерскую карьеру. После участия в сериале она приобрела некоторую популярность, и даже успела появиться в маленьких ролях в фильме на платформе Netflix и в сериале "Добро пожаловать в Техас".

Олег Выговский – Назар Щербань

Олег Выговский после "Школы" не смог попасть в большие и серьезные проекты. Пока он пытается построить свою популярность через социальные сети, в частности TikTok и Instagram, где публикует юмористические видео.

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