"Наглая насмешка над всей Украиной". Потап и Настя вызвали возмущение циничной "шуткой" о языке на фоне роскошного отдыха

Певцы Потап и Настя Каменских оскандалились из-за видео, в котором они фактически оправдали свое публичное использование русского языка "свободой". Артисты сняли ролик на фоне роскошного отдыха на яхте, чем еще больше возмутили украинцев.

Видео дня

Видео появилось в Instagram под трек Slayyyter – DANCE... Оно состоит из двух кадров: сначала супруги показали себя в домашней одежде, а затем – уже во время отдыха на яхте.

Ролик подписали фразой на русском языке: "Боже, простите нас, пожалуйста, за то, что говорим на русском языке, мы совсем забыли, что есть такое понятие как... Свобода".

Таким образом Потап и Каменских, по всей видимости, решили ответить на критику украинцев, которые в последнее время обращают внимание на то, что артисты вновь открыто общаются на русском языке в публичном пространстве и начали открыто исполнять русскоязычные песни.

Однако реакция аудитории оказалась далеко не положительной. В комментариях украинцы обвинили знаменитостей в пренебрежительном отношении к стране на фоне полномасштабной войны.

"Спасибо. Наконец-то определились".

"Это слишком, когда на Родине идёт такая ужасная война... Зачем такое публиковать..."

"Ужас… Выглядит как открытая, наглая, высокомерная насмешка над всей Украиной".

"Два дебила – это сила".

"Свобода – это когда выбор не путают с ответственностью, а украинский язык сегодня – это не принуждение, а позиция".

"Никаких эмоций, кроме отвращения..."

"Тогда зачем было говорить в интервью, что больше никогда не будете петь на русском?"

"Иногда лучше промолчать".

"Вы забыли о главном – о достоинстве! Надеюсь, вы не забудете сдать паспорт Украины, ведь именно он дает вам возможность наслаждаться свободой!"

Не оставили ролик без внимания и российские медиа. Там упомянули выступление Каменских на фестивале Лаймы Вайкуле в Юрмале, где певица говорила на украинском языке и выступала на фоне украинского флага.

"Нет, они совсем забыли, что есть такое понятие, как… переобуваться", – написали в одном из российских пабликов.

Россияне также активно комментировали видео:

"Ого, вот это поворот, не ожидала!"

"Откормленные свиньи, твары".

"Неужели кто-то считал этих фигляров принципиальными? И нашим, и вашим за копейку и споем, и потанцуем".

"Свобода от российских денег, о да. Вы ее получили".

"Переобувание на ходу, классика жанра".

Это не первый скандал вокруг Каменских за последнее время. Ранее певица во время того же отдыха на яхте исполнила украиноязычную песню "Полуденна спека" из репертуара предательницы Ани Лорак.

"Искусственный интеллект – страшная вещь... Кто-то сгенерировал видео, как я плаваю в океане в день, когда должна была работать", – написала Каменских.

Ани Лорак после начала полномасштабного вторжения не осудила российскую агрессию и продолжила карьеру в РФ. В 2025 году российские медиа сообщали о получении ею российского паспорта.

Потап и Каменских после начала полномасштабной войны в основном живут за границей и значительно реже бывают в Украине. В июле 2026 года они уже попадали в скандал из-за шутки о возвращении в Киев.

Тогда во время фестиваля Лаймы Вайкуле в Юрмале Потап заявил: "Мы вернемся в Киев, когда там будет метро по 8 гривен". Каменских добавила, что они "устроят тур по станциям метро", а впоследствии Потап предложил провести концерт на "Олимпийском", где все билеты будут стоить 8 гривен.

Шутка прозвучала как раз на фоне повышения стоимости проезда в киевском транспорте до 30 гривен с 15 июля. Из-за этого слова артистов украинцы также восприняли как насмешку над актуальными проблемами столицы.

Ранее OBOZ.UA писал, что Потап и Настя попытались пошутить над Галкиным в Юрмале, но опозорились. Пугачева без слов дала понять, что юмор оказался провальным.

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