Потап после неудачной "шутки" о языке обратился к хейтерам и анонсировал приезд в Украину

Рэпер и продюсер Потап (настоящее имя – Алексей Потапенко) вышел на связь со своими подписчиками после того, как оскандалился циничной "шуткой" о языке. Он провел небольшой прямой эфир, во время которого пообщался с аудиторией и даже успел анонсировать визит в Украину.

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Артист не вдавался в подробности своих планов поездки на территорию родной страны, лишь дал понять, что это может произойти в ближайшем будущем. Запись трансляции рэпер опубликовал в своем Instagram.

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В начале эфира Потап прямо заявил, что намерен ответить на различные вопросы подписчиков, поэтому они не упустили шанс поинтересоваться: думает ли он возвращаться в Украину. На такой интерес артист отреагировал короткой фразой: "Периодически да". Во второй раз на почти идентичный вопрос Потап ответил не менее лаконично: "Скоро".

Продюсер стал гораздо болтливее после того, как его попросили обратиться к хейтерам. Потап саркастически заявил, что критики делают "недостаточно" и должны уделять больше времени обсуждению его в сети.

"Хейтеры, я вас очень люблю, ценю и уважаю. Продолжайте в том же духе. Хейта мало. Нужно больше хейта, больше креатива, больше любви. Люблю и обожаю вас", – заявил артист.

Такие заявления прозвучали вскоре после того, как Потап с Настей Каменских сняли "юмористический ролик" о языке на фоне роскошного отдыха на яхте. Они цинично оправдали использование русского в публичном пространстве, назвав это "свободой".

"Боже, простите нас, пожалуйста, за то, что мы говорим на русском языке, мы совсем забыли, что существует такое понятие как... Свобода", – написали исполнители.

Такая "шутка" обрушила на Потапа и Каменских волну хейтера. В сети их обвинили в откровенной насмешке над всей Украиной и игнорировании контекста войны.

Ранее OBOZ.UA сообщил, что Потап и Каменских назвали абсурдное условие, при котором "соизволят" вернуться в Украину, и посмеялись над болезненной для киевлян темой.

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