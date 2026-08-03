Назван гонорар, который сделал Роберта Дауни-младшего самым высокооплачиваемым актером Голливуда: Том Круз уже не первый

Американский актер, звезда фильма "Железный человек" Роберт Дауни-младший, который после начала полномасштабной войны не поддержал Украину и назвал российского актера Юрия Борисова "братом", стал самым высокооплачиваемым актером Голливуда. Marvel Studios заплатит ему 100 миллионов долларов за участие в двух новых фильмах о "Мстителях", благодаря чему он обогнал Тома Круза по размеру гарантированного гонорара.

Видео дня

О рекордном контракте сообщает Daily Mail. По данным издания, Дауни-младший получит по 50 миллионов долларов за каждый из двух будущих фильмов – "Мстители: Судный день" и "Мстители: Тайные войны". В этих картинах актер вернется в киновселенную Marvel, но уже в образе одного из самых известных злодеев комиксов – Доктора Дума.

Как отмечают источники, близкие к Marvel, студия без колебаний согласилась на рекордную сумму, ведь именно Дауни-младший был их главной звездой на протяжении более десяти лет. Десять фильмов с его участием собрали в мировом прокате более 12 миллиардов долларов.

До этого одним из самых высокооплачиваемых актеров Голливуда считался Том Круз. За фильм "Миссия невыполнима: Последний расчет" он заработал около 46 миллионов долларов.

В то же время у Круза еще есть шанс вернуть себе лидерство. Ранее стало известно, что за участие в "Топ Ган 3" его общий заработок может превысить 130 миллионов долларов благодаря не только фиксированному гонорару, но и проценту от кассовых сборов.

Напомним, в конце 1990-х Дауни-младший страдал от тяжелой наркотической зависимости, неоднократно попадал под арест и даже отбывал наказание в тюрьме. После знакомства с будущей женой, продюсером Сьюзан Дауни, он избавился от зависимости, а впоследствии получил роль Тони Старка, которая полностью изменила его карьеру.

В 2024 году актер получил свой первый "Оскар" за роль второго плана в фильме "Оппенгеймер". Во время речи он отдельно поблагодарил жену, заявив, что именно она "вернула его к жизни".

Несмотря на профессиональный успех, в последние годы Дауни-младший неоднократно попадал в скандалы из-за своего отношения к России. После начала полномасштабного вторжения РФ он публично не выразил поддержки Украине.

Как сообщал OBOZ.UA, на церемонии "Оскар 2025" актер обратился к российскому актеру Юрию Борисову со словами: "Добро пожаловать в мир успеха, брат". Еще раньше он появился на публике в носках с надписью "Россия" от российского дизайнера Гоши Рубчинского, однако никак не объяснил свой выбор.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!