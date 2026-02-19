УкраїнськаУКР
Звезда Евровидения 2026 от Кипра опозорилась видео с политиком-украинофобом, который оправдывал похищение украинских детей

Представительница Кипра на Евровидении 2026 Antigoni записала видео с пророссийским политиком Фидиасом Панайотоу, который во время большой войны посещал Москву и выступал против поддержки Украины. Они потанцевали под конкурсный трек артистки Jalla, демонстрируя хаотичные движения и поочередно поднимаясь на стол.

Соответствующий ролик исполнительница обнародовала в своем TikTok, однако, похоже, очень быстро начала получать негативные комментарии из-за выбора компаньона, поэтому удалила его из аккаунта. Однако запись до сих пор остается на странице Панайотоу в соцсети X.

Что известно о политике-украинофобе

Фидиас Панайотоу стал известен аудитории в 2019 году, когда создал собственный YouTube-канал. Сначала он строил контент на том, что показывал, как можно бесплатно отдохнуть в разных странах мира, а позже сменил направление деятельности на интервью с известными людьми.

В апреле 2024 года Панайотоу объявил, что подал свою кандидатуру в Европейский парламент. Как тогда отмечал инфлюенсер, таким образом он хочет привлекать молодежь к политике. В конце концов Фидиас Панайотоу занял третье место на выборах, одержав 19,4% голосов.

Получив должность депутата Европарламента Фидиас Панайотоу отличился своими пророссийскими взглядами. В мае 2025 года он проголосовал против резолюции по возвращению украинских детей, похищенных Россией во время войны. Затем политик изменил свой голос на "воздержался".

Объясняя свою позицию во время интервью Панайотоу цинично заявил, что похищенные Россией дети могут "не хотеть возвращаться в Украину". На следующий день после возмутительного заявления он отправился в РФ вместе с другими политиками для "содействия диалогу" со страной-агрессором.

Кто такая Antigoni

Антигони Бакстон – певица греко-киприотского происхождения, которая развивает свою карьеру как Antigoni. Создавать первые композиции она начала еще в подростковом возрасте, а получить больше знаний в сфере музыки смогла во время обучения в Лондонской школе исполнительского искусства и технологий.

Раннее признание артистка получила после обнародования трека Electric Love на платформе SoundCloud. В 2022-м Antigoni стала известной широкой аудитории благодаря участию в реалити-шоу Love Island.

В прошлом году исполнительница приняла участие в греческом отборе на Евровидение 2026. 6 ноября стало известно, что она одержала победу и выйдет на международную арену с песней Jalla.

