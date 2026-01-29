Звезда 'Дизель шоу' сделала пластическую операцию на лице. Фото до и после

Комедийная актриса и звезда проекта "Дизель шоу" Виктория Булитко решила несколько усовершенствовать свою внешность. Она перенесла пластическую операцию на лице и избавилась от родинки на щеке.

О хирургическом вмешательстве артистка сообщила в своих Instagram-stories. По словам знаменитости, процедура прошла для нее безболезненно и в целом длилась 50 минут.

Как поделилась Виктория Булитко, ее начало беспокоить, что "фирменная" родинка на лице постепенно росла. Актриса обсудила эту проблему с врачами, которые и порекомендовали избавиться от нее хирургическим путем. Звезда "Дизель шоу" прислушалась к совету экспертов и не пожалела.

"Врач сказал, что я терпеливая, но было действительно не больно. Я даже могла бы заснуть во время операции. Я отдыхала", – поделилась впечатлениями актриса.

По словам Виктории Булитко, окончательный результат пластической операции можно будет увидеть лишь через месяц. В этот период она время от времени будет проходить консультации у своего врача.

