Евгений Кот перенес пластическую операцию без наркоза и показал, что изменил в себе. Фото

Украинский хореограф и танцовщик Евгений Кот перенес хирургическое вмешательство. Ему провели пластическую операцию на ухе, а сам артист лежал на операционной кровати без наркоза и мог свободно общаться.

Об операции он сообщил в своем Instagram, отметив, что давно планировал ее сделать, однако постоянно откладывал из-за рабочего графика. По словам Кота, вмешательство прошло успешно, без осложнений.

Сейчас он уже выписан из медицинского учреждения и проходит реабилитацию дома. Сам танцовщик поблагодарил врача и его команду, отметив, что результатом доволен.

"Операция прошла успешно. Уже давно должен был ее сделать и вот выдалось время. Немного болит, но это не проблема, пройдет. Спасибо врачу и команде. Было быстро, весело", – написал Кот.

Артист также добавил, что само вмешательство прошло быстро, а благодаря анестезии он не чувствовал процесса операции. Сейчас Кот еще чувствует незначительный дискомфорт, что, по его словам, является нормальным послеоперационным состоянием.

Пока длится период восстановления, Евгений Кот вынужден носить бинтовую повязку на голове.

