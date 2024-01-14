Как изменилась певица Джессика Симпсон после того, как перестала употреблять алкоголь. Впечатляющие фото до и после

Популярная 43-летняя американская певица Джессика Симпсон, много лет страдавшая алкогольной зависимостью, не употребляет спиртное уже более 6 лет. Иногда она делится своими мыслями о том страшном периоде жизни и опыте, как поборола плохую привычку, отравляющую ее жизнь.

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Избыточный вес, проблемы с самочувствием и перерыв в успешной карьере – лишь некоторые последствия зависимости Симпсон. Однажды в 2017 году звезда решила, что с нее достаточно. OBOZ.UA решил показать ее перевоплощение, которое служит вдохновением и мотивацией для многих алкозависимых.

"Этот человек – неузнаваемая версия меня. Я должна была совершить так много открытий в себе. Тогда я поняла, что позволю себе вернуть мой свет, показать победу в моем внутреннем сражении самоуважения и с пронзительной ясностью бросить вызов этому миру. Чтобы сделать это, лично мне нужно было бросить пить алкоголь", – поделилась знаменитость.

Артистка признавалась, что пока поклонники видели успешную и красивую певицу, чьи песни становились хитами, внутри звезды жил неуверенный в себе человек. Она не уважала свое время и усилия, была слишком прихотлива и глушила отчаяние алкоголем.

Певица продолжала ухаживать за собой и появляться на красных дорожках, но ее внешние изменения невозможно было не заметить. На одном из фото тех времен исполнительница в спортивном костюме обреченно смотрела в сторону среди груды вещей.

В 2018 и 2019 годах певица переживала трансформацию. На фото того времени видно, что она пыталась бороться с лишними килограммами, и, как можно заметить на кадрах 2020-го, ей это удалось.

На новых фотографиях знаменитость выглядит как минимум на 10 лет моложе, чем 6 лет назад. Ее тело снова стало стройным и упругим, а сама Джессика Симпсон уже не прячется за большими очками и бесформенными вещами.

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