Певица из Ужгорода Елка (настоящее имя – Елизавета Иванцив) не захотела упускать возможность зарабатывать кровавые рубли в России, поэтому после начала большой войны ни словом не обмолвилась о геноциде родного народа, а вместо этого с удовольствием развлекает россиян. 2 июля певица отмечает очередной день рождения в "статусе" предательницы и даже не задумывается о смене позиции, хотя и платит за это высокую цену.

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Решение запроданки полностью игнорировать большую войну ударило по ее карьере, сделав нежелательным лицом в некоторых странах мира, а что наиболее иронично, даже в любимой РФ у нее нет постоянного места "под солнцем". Как судьба "наказала" певицу за предательство Украины, читайте в материале OBOZ.UA.

Елка постепенно начала исчезать с украинской сцены после 2014 года. Она все активнее давала концерты в России, избегала любых вопросов о российской вооруженной агрессии и в конце концов стала "своей" среди врагов родного народа.

Однако жизнь в РФ отнюдь не пошла предательнице на пользу. Елка потеряла свою прежнюю подтянутую форму в результате экстремального похудения, а когда показала свое "сухое" тело в соцсетях, нарвалась на хейт со стороны "любимых" россиян. Пользователи, не подбирая слов, отмечали, что певице совсем не идет такой вес, и советовали ей больше есть.

И все же никакая критика не заставила предательницу отречься от страны-агрессора. В начале этого года стало известно, что Елка получила российский паспорт. Что интересно, "гордой" обладательницей гражданства страны-агрессора она стала незадолго до того, как вступить в брак с другим артистом-предателем Рожденом Ануси.

В отличие от Елки, жители цивилизованных стран мира отнюдь не приемлют кровавую политику Кремля, поэтому не рады видеть ее на своих площадках. Весной 2026 года стало известно, что в Казахстане не состоятся сразу три концерта певицы. Организаторы отметили, что мероприятия "перенесены", но новые даты в итоге так и не назвали.

Не все гладко складывается у Елки и с концертами в России. В 2024 году российский композитор Ян Осин злобно потребовал отменить участие певицы в мероприятии, приуроченном к Дню Пскова, из-за ее украинского происхождения. Такое предложение поддержало местное руководство. Выступление Елки назвали "неуместным" и в итоге отменили. Иронично, что за несколько месяцев до мероприятия предательница подписала документ, по условиям которого обязалась избегать любых высказываний на политические темы и критики так называемой "СВО", но это не помогло.

Кстати, подобные контракты – далеко не единственное, на что готова пойти Елка ради того, чтобы сохранить своЕ место "под солнцем" на российской сцене. Чтобы выступить на концерте, посвященном 30-летию музыкальной премии "Золотой граммофон" в Москве, она изменила текст некогда популярной песни "Прованс", убрав упоминание об Украине. В оригинальном варианте трека были строки: "завтра в 7:22 я буду в Борисполе сидеть в самолете и думать о пилоте", а теперь они звучат так: "завтра в 7:22 я буду лететь к тебе, сидеть в самолете и думать о пилоте".

Однако без "запасного" плана Йолка себя не оставила. Предательница до сих пор владеет недвижимостью в Украине. На певицу оформлен земельный участок в селе Вильшинки Перечинского района Закарпатской области площадью 0,25 га. Судя по актуальным спутниковым картам, предательница ничего не построила на этой территории, более того, "выбрасывает" на нее средства, ведь вынуждена платить налог в украинскую налоговую.

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