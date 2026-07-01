Украина открывает экспорт оборонных технологий: Федоров объяснил, как это будет работать

Кабинет министров Украины утвердил первый прозрачный механизм экспорта украинского вооружения и оборонных технологий в страны-партнеры. Новые правила призваны обеспечить производителям понятные условия работы с международными заказчиками, помочь масштабировать производство, привлекать инвестиции и в то же время гарантировать приоритетное обеспечение потребностей Сил обороны Украины.

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Об утверждении нового механизма сообщил вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров. По его словам, это решение выполнило задачу, поставленную президентом, а впервые введенная процедура устанавливает единые правила для государства, производителей и международных партнеров.

"Украина открывает прозрачный экспорт оборонных технологий для стран-партнеров", — подчеркнул он.

Как будет работать механизм

Новый порядок предусматривает, что государства, присоединившиеся к инициативе Drone Deal и имеющие соответствующие межправительственные соглашения с Украиной, смогут закупать украинское вооружение и технологии напрямую у отечественных производителей.

Также вводится прозрачная процедура рассмотрения заявок на экспорт. Их будут рассматривать в установленный срок – до 30 дней. Механизм будет распространяться на передачу вооружения и оборонных технологий стоимостью от 15 млн грн.

Перечень государств-партнеров будет формировать Министерство иностранных дел Украины. В то же время список критически важных товаров, которые не могут передаваться за границу, будет определять Министерство обороны совместно с другими уполномоченными органами.

Защита технологий

Особое внимание в новом механизме уделено защите украинских оборонных разработок. Передача технологий будет осуществляться без отчуждения прав интеллектуальной собственности. Реэкспорт продукции или ее передача третьим сторонам будет возможен только с письменного согласия Украины.

Кроме того, если продукцию, изготовленную по украинским технологиям, будут экспортировать в третьи страны, 20% её стоимости будет поступать в государственный бюджет. Таким образом, государство стремится одновременно поддержать развитие отрасли и сохранить контроль над использованием собственных оборонных разработок.

Экспорт с ограничениями

Важнейшим условием нового механизма остается обеспечение потребностей украинской армии. Экспорт будет разрешаться только в том случае, если государство будет иметь гарантированное обеспечение Сил обороны необходимым вооружением. Если же определенный вид продукции нужен армии, разрешение на его экспорт может не быть предоставлено.

В то же время производители получат возможность выполнять международные заказы при условии, что будут одновременно обеспечивать выполнение государственных контрактов. По словам Федорова, украинские оборонные технологии уже доказали свою эффективность на поле боя, а теперь главная задача — создать условия для расширения производства, выхода на новые рынки и привлечения международных инвестиций без утраты приоритета обеспечения украинских защитников.

Открытие прозрачного экспорта оборонных технологий правительство рассматривает как еще один шаг к развитию оборонно-промышленного комплекса и укреплению экономики страны. Чем сильнее становятся украинские производители, тем больше современных технологий получают Силы обороны Украины.

Как писал OBOZ.UA:

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