Предательница Елка вышла замуж за украинского певца-беглеца Рождена в России. Видео

Певица-предательница Елизавета Иванцив, более известная аудитории под сценическим псевдонимом Елка, тайно связала себя узами брака. Избранником запроданки стал артист Рожден Ануси, который родился в Украине и даже был главным героем отечественного шоу "Холостяк 8", но со временем сбежал в Россию.

Об изменениях в личной жизни Елка рассказала в своем Instagram. Она обнародовала короткий ролик, где предстала перед камерой с избранником и крупным планом показала обручальное кольцо.

Хотя предательница и не спешит публично называть имя своего мужа, в комментариях под постом юзеры активно отмечают, что им стал именно Рожден Ануси. Со своей стороны Елка не удаляет подобные слова фанатов, кроме того, следит за артистом в социальных сетях.

Что известно об артисте-беглеце

Рожден Ануси родился 18 февраля 1989 года в Одессе. Он не получал музыкальное образование, однако в подростковом возрасте начал создавать композиции в стиле хип-хоп. В 22 года Ануси стал участником проекта "Голос страны" и даже смог дойти до финала под руководством Дианы Арбениной. Впоследствии он выпустил полноценный музыкальный альбом, а в 2017 году принял участие в Национальном отборе на Евровидение. Тогда артист смог занять лишь 4-е место, но завоевал расположение аудитории.

Рождена Ануси был избран главным героем 8-го сезона романтического реалити-шоу "Холостяк" на телеканале СТБ. Победительницей шоу стала Иванна Гончарук, но их отношения с певцом продлились всего несколько месяцев.

Однако популярности в Украине Рождену Ануси оказалось мало, поэтому он захотел покорить российскую сцену. Певец активно гастролирует по разным городам России, выпускает треки на языке страны-агрессора, а вот свою страницу в Instagram закрыл для украинских пользователей. Примечательно, что в публичном пространстве он ни разу не высказал четкой позиции относительно большой войны.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что уроженка Ужгорода Елка убрала упоминание о "Борисполе" из своей песни во время выступления в Москве.

