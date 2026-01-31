УкраїнськаУКР
Певица-предательница Елка отреклась от украинского паспорта и официально стала гражданкой России

Анастасия Какун
Шоу Oboz
2 минуты
978
Уроженка Ужгорода Елизавета Иванцив, которая построила певческую карьеру под псевдонимом Елка, решила окончательно разорвать все связи с родной страной. Артистка лишилась украинского гражданства, а взамен получила паспорт "любимой" России.

Видео дня

Соответствующую информацию сообщают росмедиа. Отмечается, что гражданство страны-агрессора предательница приобрела незадолго до того, как заключила брак с другим исполнителем-предателем Рожденом Ануси.

По данным пропагандистов, наличие у Елки украинского паспорта не позволяло ей спокойно заниматься развитием бизнеса. Дело в том, что срок действия документа певицы закончился, а возобновить его она не могла из-за большой войны. Как следствие, фирму предательницы закрыли из-за недействительного паспорта.

Что известно о Елке и ее позиции

Елизавета Иванцив родилась 2 июля 1982 года в городе Ужгород. Во время учебы в школе она играла в "Клубе веселых и находчивых", а со временем начала петь в группе B&B. В 2004-м Елка переехала в Россию, где начала развивать карьеру с продюсером Владом Валовым. Что интересно, тогда исполнительница отнюдь не спешила "ставить крест" на работе в Украине. Она давала концерты в Киеве, Харькове, Львове и других городах, более того, была звездой отечественных телешоу.

Однако после 2014 года, Елка начала все сильнее сосредотачиваться на российской сцене. Уже тогда она избегала любых вопросов об оккупации Россией украинского Крыма и войне на Донбассе. Молчаливой позиции предательница придерживается и с 24 февраля 2022 года. Она ни разу не обмолвилась о геноциде родного народа в публичном пространстве, только постоянно анонсирует новые концерты в РФ.

Кстати, чтобы вне потерять "место под солнцем" в российском шоу-бизнесе, Елка даже переписала текст одной из своих самых известных песен "Прованс". В оригинальной версии композиции звучали строки: "завтра в 7:22 я буду в Борисполе сидеть в самолете и думать о пилоте". Однако во время выступления на премии "Золотой граммофон" Елка убрала упоминание об Украине и выдала: "завтра в 7:22 я буду лететь к тебе, сидеть в самолете и думать о пилоте".

Ранее OBOZ.UA рассказал, что украинский блогер-миллионник Артур Бабич получил российский паспорт и похвастался новой квартирой в Москве.

