Как сейчас живет предательница Яна Соломко, которая пела для оккупантов, но сбежала из России

После начала полномасштабной войны певица Яна Соломко предала Украину и без зазрения совести выступала для оккупантов, однако навсегда в России в конце концов не осталась. Она сбежала из страны-агрессора в Европу, но и там не осела в одной стране, а постоянно ездит с семьей по миру.

Сейчас в социальных сетях запроданки почти нет постов, что касаются развития ее творческой карьеры, зато контент она сосредотачивает на семье и путешествиях. Аккаунты Соломко, кстати, ведет на английском и русском языках.

В подписи к одной из последних фотографий предательница отмечала, что она находилась в Амстердаме, Нидерланды. Яна Соломко попозировала на камеру одна, поэтому точно сказать, была это семейная поездка или соло-путешествие сложно.

Однако в середине апреля артистка вместе с мужем турецкого происхождения и дочерью Кирой были в столице Южной Кореи – Сеуле. По словам Соломко, девочка мечтала посетить этот город, поэтому они с избранником сделали ей соответствующий сюрприз.

Кстати, именно дочери предательница посвятила последний на данный момент пост в соцсетях. Она поздравила Киру с днем рождения и показала несколько семейных фото. Что интересно, в комментариях под этой публикацией отозвалось немало украинцев. Они не оставили ни одного кривого слова в сторону именинницы, а вот Яну Соломко резко раскритиковали за предательство родной страны.

"Вы, Яна, позор. Малой желаю здоровья, счастья и с днем рождения. Ребенок не виноват, что мать запроданная".

"Клоунесса".

"Эх, Яна, вы яркий пример того, как все про*бать в жизни под ноль. Вас полюбило пол Украины, у вас тут могло бы быть яркое будущее, давали бы нашим людям поддержку в такие темные времена, но вы выбрали Россию. Ну в общем результат мы видим, никому вы нах*р теперь не упали, да и Бог с вами".

"Яна, а твоей бабушке из села в Харьковской области не стыдно за тебя? Если она еще жива, конечно. Хорошо ее помню, искренняя женщина, варениками всю съемочную группу угощала".

Позиция Яны Соломко

24 февраля 2022 года певица опубликовала антивоенный пост, где просила мира для Украины, но родную страну поддерживала совсем недолго. На определенный период Яна Соломко исчезла из публичного пространства и уже в июле вернулась на российскую сцену. Она выступила на концерте Summer Sound в Москве, более того, со сцены обратилась к россиянам со словами: "Мне очень приятно быть здесь".

Но на этом попытки Яны Соломко завоевать расположение аудитории из страны-агрессора не закончились. Предательница посвятила композицию "ННН" оккупантам, которые убивают украинцев, и пожелала им вернуться домой с победой.

Однако уже в 2023 году Соломко переехала из РФ в Америку и даже вспомнила украинский язык. Певица показала, как проводит дочь в школу и написала: "З Днем знань". Кстати, сбежала из страны-агрессора исполнительница, вероятно, из-за своего мужа. Долгое время предательница скрывала личность избранника от публики, но в 2024-м показала его лицо. Яна Соломко связала себя узами брака со значительно старшим мужчиной турецкого происхождения.

