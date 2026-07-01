Ученые рассчитали, когда на Земле исчезнет последнее растение: стоит ли беспокоиться

Международная группа исследователей смоделировала далекое будущее Земли и оценила, когда на планете могут исчезнуть последние растения. Ученые отмечают, что даже самые выносливые представители флоры не переживут постепенного потепления планеты и изменений в составе атмосферы. Однако, по их расчетам, даже при самых пессимистичных сценариях это произойдет не раньше, чем примерно через 1,9 миллиарда лет, поэтому человечеству в ближайшее время не стоит беспокоиться.

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Об этом сообщил New Atlas. Издание ссылается на исследование, опубликованное в научном журнале JGR Atmospheres.

Когда закончится жизнь на Земле

Ученые давно пытаются понять, как завершится история жизни на Земле. Ранее различные исследования прогнозировали, что растительный мир может исчезнуть уже через 100 миллионов лет, тогда как другие модели отводили ему почти миллиард лет.

Однако авторы нового исследования – Джейкоб Хак-Мисра и Эрик Вульф из организации Blue Marble Space – пришли к выводу, что биосфера Земли может оставаться зеленой еще почти 1,9 миллиарда лет. При этом они отмечают, что точный сценарий будет зависеть от многих факторов, часть из которых сегодня невозможно предсказать.

Главная угроза – не люди, а Солнце

Основной причиной будущего вымирания растений исследователи называют естественную эволюцию Солнца.

Со временем наша звезда будет становиться всё ярче и горячее. Из-за этого количество солнечной энергии, поступающей на Землю, будет постоянно увеличиваться. Соответственно будет расти и средняя температура планеты.

По расчетам учёных, в течение следующих 1,5 миллиарда лет температура на поверхности Земли может повыситься более чем на 20 градусов Цельсия. После этогопроцесс ещё больше ускорится, добавив примерно ещё 40 градусов.

В таких условиях даже самые выносливые растения постепенно утратят способность выживать.

Углекислый газ тоже может стать проблемой

Исследователи рассмотрели еще один сценарий, связанный не с жарой, а с изменением состава атмосферы.

Растениям нужен углекислый газ для фотосинтеза. Если его концентрация будет постепенно снижаться из-за естественных геологических процессов, флора столкнется с дефицитом одного из главных ресурсов для существования.

Концентрация углекислого газа в нашей атмосфере зависит от многих факторов. Сжигание ископаемого топлива — лишь один из них: биологические и геологические процессы выделяют и поглощают углерод в зависимости от "прихоти" тектонических сил, атмосферных условий и океанических течений.

По прогнозам авторов работы, уровень CO₂ может снизиться с нынешних более 400 частей на миллион до примерно 30 частей на миллион уже через миллиард лет. Для большинства растений этого будет недостаточно, чтобы поддерживать фотосинтез.

В таком случае последние представители растительного мира могут исчезнуть примерно через 1,84 миллиарда лет.

Означает ли это полное исчезновение жизни

Авторы исследования отмечают, что даже после гибели всех растений жизнь на Земле может не прекратиться полностью.

Примерно через 1,5 миллиарда лет океаны начнут постепенно испаряться из-за высокой температуры, однако в глубоких слоях земной коры ещё могут сохраняться микроорганизмы. Они потенциально способны существовать ещё сотни миллионов или даже около миллиарда лет после того, как растительность полностью исчезнет.

Прогноз может измениться, и стоит ли беспокоиться

Сами авторы признают, что их модель не является окончательной.

Они не исключают, что за миллиарды лет жизнь эволюционирует, появятся новые механизмы приспособления к экстремальным условиям или же будущие цивилизации научатся искусственно поддерживать пригодный для жизни климат с помощью технологий.

Именно поэтому исследование не дает точной даты гибели биосферы, а показывает наиболее вероятные сценарии развития Земли на основе современных знаний о Солнце, атмосфере и климатических процессах.

Согласно прогнозам исследователей, исчезновение последних растений может произойти не раньше, чем через 1,84–1,87 миллиарда лет. Для сравнения: современный вид человека существует всего около 300 тысяч лет. Поэтому описанные в исследовании события настолько отдалены во времени, что никоим образом не влияют на современное человечество.

Зато эта работа помогает лучше понять, как эволюционируют планеты и какие природные процессы определяют продолжительность существования жизни во Вселенной.

Как сообщал OBOZ.UA, учёные пришли к выводу, что человечество, скорее всего, не доживёт до гибели Земли. Задолго до этого климатические изменения, загрязнение окружающей среды и нехватка ресурсов могут сделать планету непригодной для жизни.

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