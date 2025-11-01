Уроженка Ужгорода Елка убрала упоминание о 'Борисполе' из своей песни во время выступления в Москве: как изменили текст

В столице страны-агрессора Москве состоялся концерт в честь 30-летия российской музыкальной премии "Золотой граммофон". Среди других на концерте в качестве исполнительницы была ныне жительница Москвы, украинская певица Елизавета Вальдемаровна Иванцив, более известная как Елка. Она исполнила песню, за которую ее когда-то номинировали на указанную премию, однако исполнительница несколько изменила текст.

В частности, Елка спела песню "Прованс", но убрала из нее упоминание киевского аэропорта Борисполь. На это обратили внимание в российских пабликах.

Как теперь поет Елка

Ранее Елка в этой песне пела буквально так: "завтра в 7:22 я буду в Борисполе сидеть в самолете и думать о пилоте". Теперь она поет: "завтра в 7:22 я буду лететь к тебе, сидеть в самолете и думать о пилоте".

О ком речь

Елизавета Вальдемаровна Иванцив родилась (в 1982 году – то есть, ей уже за сорок) в Ужгороде. Начала музыкальную карьеру в составе ужгородской группы B&B, и в 2004 году познакомилась и подписала контракт с продюсером Владом Валовым, и выпустила дебютный альбом "Город обмана". В следующем, 2005 году певица перебралась в Москву, где и живет и сейчас.

По итогам 2012 года Елка была признана самой ротируемой певицей на российских радиостанциях.

Что говорила о войне

"Мне здесь очень хорошо. Меня так пугали 15 лет назад тем, что Москва меня не примет. Но за 15 лет я обросла самой настоящей семьей. Как мне может быть здесь плохо? Это же город моей реализации. Здесь меня назвали певицей, и здесь я все еще в процессе воплощения своей самой главной мечты в жизни", – так Елка объясняла изданию "Медуза", почему она живет в Москве. Эти слова прозвучали в феврале 2017 года.

И до 2022, и после исполнительница ни разу не комментировала российско-украинскую войну. Впервые она высказалась лишь 27 октября этого года – если это можно назвать комментарием. Она заявила, что желает всем "мудрости и мира".

"Пусть, пожалуйста, у тех, кто этим всем руководит, хватит мудрости сделать так, чтобы это было не больно. Потому что я волнуюсь об этом каждый день, у меня сердце болит. У меня там мама, у меня там столько друзей. Каждый из вас в Украине имеет огромное количество друзей. И я не знаю человека, который бы не волновался по этому поводу", – сказала она.

Как сообщал OBOZ.UA, Елка, которую когда-то искренне любили украинские слушатели за участие в проекте "Х-Фактор", давно исчезла из украинского информационного поля. И исчезла не просто как артистка, а как человек, который не нашел в себе смелости даже просто сказать слово поддержки своей стране. OBOZ.UA решил рассказать подробнее об артистке, которой в июле исполнилось уже 43 года.

