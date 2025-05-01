'Как вас зовут?' Лидер Ziferblat поспорил с журналисткой из-за прогнозов букмекеров на Евровидение 2025

Музыканты группы Ziferblat, которые будут представлять Украину на Евровидении 2025 года, 1 мая отправились на конкурс в Швейцарию. Перед поездкой исполнители дали пресс-конференцию, во время которой лидер коллектива поспорил с журналисткой по поводу букмейкерских прогнозов.

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По словам Даниила Лещинского, предсказание букмейкеров – это "еще ни о чем не говорит". Как пример, музыкант вспомнил выступление на Евровидении в 2020 году группы Go-A, которому прогнозировали неутешительные результаты, однако все произошло иначе.

Журналистка одного из изданий на пресс-конференции поинтересовалась у лидера группы Ziferblat, что они будут делать, чтобы подняться в букмейкерском рейтинге, потому что, мол, в настоящее время им прогнозируют только 10 или 11 место в конкурсе.

"А почему вы так говорите? Мы и седьмыми были, – заметил Даниил Лещинский. – Прогнозы букмейкеров – это еще ни о чем не говорит. Журналисты смотрят на эти прогнозы, нам нет смысла это делать. Мы не будем себя "закапывать" еще до того, как выступим. И напомните, какие делали прогнозы букмеймеры, когда на Евровидение поехали Go-A?".

"Да, мы понимаем, что песня Jerry Heil и alyona alyona "Teresa & Maria" среди еврофанов была популярнее, – продолжил певец. – И, возможно, наша песня с первого раза сложнее для восприятия, но для этого есть номер, который мы покажем со сцены. Кроме того, есть еще время до самого конкурса, который будем использовать максимально полезно для своей популяризации".

"Как вас зовут? – обратился Лещинский к журналистке. – Анна, скажите, у вас есть что-то сейчас на счете денежном? Давайте сложимся, мы с братом готовы и поставим какие-то средства на Украину. Мне кажется, что мы поднимем какую-нибудь денежку!"

Напомним, что группа Go-A, которая представляла Украину на Евровидении в 2020 году, по прогнозам букмейкеров какое-то время не входила в топ-20. "В финале нацотбора букмекеры ставили нас на последние места, – комментировала лидер группы Катерина Павленко. – Мой друг поставил на нас 250 гривен и выиграл 19 000. Поэтому, мне кажется, то, что пишут букмекеры не имеет значения, ведь основные ставки будут составлены после первых репетиций "Евровидения". Мы сейчас на это вообще не обращаем внимания, мы готовимся". В результате группа "Go-A" с украиноязычной песней "Шум" вышла в финал Евровидения, где заняла пятое место.

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