Журналистка покорила зрителей своей реакцией на гигантского таракана, который ползал по ней в прямом эфире. Вирусное видео

Профессионализм американской журналистки Рэйчел Менитофф вызвал восхищение в сети после курьезного случая во время прямого эфира. Репортер телеканала KTLA не прервала включение даже тогда, когда по ее шее начал ползать огромный таракан.

Видео дня

Видео мгновенно стало вирусным, а впоследствии журналистка сама с юмором отреагировала на инцидент в Instagram. Во время репортажа об аномальной жаре в Лос-Анджелесе насекомое неожиданно заползло медиа-специалистке на шею, а затем начало хаотично ползать по груди и в конце концов оказалось на микрофоне.

В кадре было видно, что Рэйчел Менитофф почувствовала таракана – ее глаза в какой-то момент широко раскрылись, однако она даже не собиралась прерывать репортаж и спокойно договорила его до конца.

Только после завершения прямого эфира журналистка начала стряхивать с себя любые возможные следы насекомого и очищать одежду и микрофон.

Впоследствии Менитофф опубликовала ролик в своем Instagram. К вирусному видео она добавила шутливую подпись: "Пытается отобрать у меня славу".

Подписчики были поражены ее выдержкой и засыпали журналистку одобрительными комментариями:

"Настоящий профессионал, потому что я бы кричал на всю улицу".

"Повысьте ей зарплату! Я бы разорвала на себе одежду в прямом эфире".

"Я почувствовала, как это ползет по мне, просто глядя".

"Я бы тогда устроила зрителям шоу".

"Я бы выпрыгнула из собственного тела".

"Голливуд, немедленно наймите ее. Спокойствие, актерское мастерство 10/10".

Позже журналистка объяснила в интервью для медиа, в котором работает, что с самого начала знала о нежелательном "пассажире", но сознательно решила не реагировать до окончания репортажа.

"Я знала, что он на мне. Но также знала, что если обращу на это внимание, то уже не смогу продолжить репортаж. Я сказала себе просто пережить этот момент, а потом уже избавиться от него", – рассказала она.

По словам Менитофф, инцидент произошел не случайно. Репортаж был посвящен экстремальной жаре в Калифорнии, а именно высокие температуры и свет телевизионных камер привлекли тараканов. Именно поэтому насекомое и оказалось рядом со съемочной группой.

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