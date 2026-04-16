В Кремле друзья, а в Украине – предатели: сериал 'Пацаны' взорвал сеть жесткой сатирой на пропаганду и показал Путина в новом свете

В пятом сезоне сериала "Пацаны" (The Boys) появилась сюжетная линия с прямыми упоминаниями России, Украины и диктатора Владимира Путина, что вызвало активное обсуждение в сети. В третьей серии зрителям показали пропагандистский ролик во вселенной сериала, где Россию называют "другом", а Украину – "предателями", что сразу взбудоражило украинскую аудиторию.

Видео дня

Речь идет о линии персонажа Дженсена Эклза – Солдатика (Soldier Boy), которого пытаются "реабилитировать" в глазах общества через контролируемые медиа. По сюжету, инициатором этого становится Хоумлендер, который стремится использовать отца как союзника и усилить собственное влияние. Именно поэтому корпорация Vought запускает специальную информационную кампанию.

В вымышленном ролике звучит фраза: "С 1984 года Солдатик был в России, работал с нашими друзьями в Кремле, чтобы разоблачить коварных предателей в Украине".

Другой персонаж, Подводный (The Deep), добавляет еще более провокационный тезис: "Оказывается, Россия – не наш враг. Это сильная нация, для которой семья превыше всего и которая не терпит туалетов для трансов".

Контекст этих заявлений в сериале прямо связан с темой манипуляций и переписывания Россией реальности. В мире "Пацанов" корпорация Vought системно создает выгодные нарративы, формируя образы героев через рекламу, телевидение и политические месседжи. При этом реальные факты их биографий либо скрываются, либо кардинально меняются.

Сам Солдатик – один из самых противоречивых персонажей сериала. Его в сюжете герои подавали как героя Второй мировой войны, однако эта история была выдумкой. На самом деле он отличался жестокостью и неконтролируемым поведением, из-за чего даже собственная команда в конце концов его сдала. После этого герой оказался в руках советских спецслужб, где над ним годами проводили эксперименты.

В новом сезоне эту историю фактически "переписывают" – уже в интересах новой пропагандистской кампании.

Реакция сети

Реакция зрителей на эти сцены оказалась разной. Часть аудитории восприняла реплики буквально и раскритиковала авторов за использование таких формулировок. Другие же отметили в Threads, что речь идет о намеренной сатире, которая высмеивает современные политические и информационные процессы.

"Не бросайтесь помидорами. Это – метаирония. Эрик Крипке (шоураннер. – Ред.) явно в этом сезоне высмеивает СМИ, пропаганду и какой бы она абсурдной ни была, все равно "схавают". Правда, нам неприятно слышать, что "соседи" молодцы, а самим "соседям" – наоборот".

"Это же "Пацаны"! Они высмеивают все, что можно высмеивать. Особенно, что касается современности, супергеройские фильмы, медиа, что люди верят в лозунги, рекламу, политику, буквально почти все. И этим сериал и прекрасен – что прямо показывает, каким на самом деле является мир: лицемерным и жестоким".

"Эрик Крипке и компания как раз стебутся над администрацией Трампа и прогибанием под "харошего друга Владимира".

"Нам найти измену, как глупому с горы катиться. Удивительно, что досмотрев аж до пятого сезона, люди так и не поняли смысл этого сериала".

"Сам актер поддерживает Украину и делал сборы вместе с Мишей Коллинзом".

"То есть момент, что там в первые же минуты серии играла музыка на русском вас не беспокоит?"

"Ну все, теперь минус один сериал который можно было смотреть. Так поддерживать Россию супергероями – это дно..." Как же открыто "Пацаны" стебут МАГА (политическая кампания Дональда Трампа. – Ред.), что это надо уметь. То, что поубивали русских в начале серии, – это лайк".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!