'Живем как не в голод, так в войну': Джамала назвала главное отличие между украинскими и европейскими артистами на Евровидении

Певица Джамала отметила, что отношение украинских и европейских артистов к песенному конкурсу Евровидение кардинально отличается. По словам звезды, отечественные исполнители отдают все силы для достижения как можно лучшего результата на международной арене, тогда как их конкуренты-иностранцы максимально расслаблены и беззаботно проводят время на музыкальном соревновании.

Такое отличие знаменитость объясняет тем, что на долю Украины часто выпадают сложные испытания, поэтому певцы должны громко заявлять миру о Родине и бороться за первенство. А вот ситуация в других странах-участницах Евровидения более стабильная, поэтому у их представителей и нет такой необходимости. Такое мнение Джамала высказала в интервью для "СучЦукрМуз".

"Для нас каждый год очень важен. Каждый исполнитель, который представлял Украину на Евровидении, думает о том, какое место он получит, старается делать от себя максимум. Мы не можем похвастаться той расслабленностью британских исполнителей, которые приезжают на Евровидение, или нидерландских", – сказала знаменитость.

Джамала вспомнила, что когда сама была участницей песенного конкурса в 2016 году, жила по соседству с артистом из Нидерландов. Уже в час ночи исполнительница шла на общение с журналистами, тогда как ее конкурент устраивал небольшие вечеринки и спокойно употреблял алкоголь.

"Для нас это реально работа, а у них... Когда не знаешь в чем дело, дело в деньгах. Это страны, которые более стабильные экономически, поэтому они отдыхают на конкурсе. А мы должны бороться, потому что живем как не в голод, так в войну", – отметила звезда.

Кроме того, Джамала подчеркнула, что все упреки о нецелесообразности участия Украины в Евровидении во время большой войны являются максимально неправильными. Артистка объяснила: как только мы уйдем с песенного конкурса, туда мгновенно вернутся россияне и начнут распространять свою культуру.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что Джамала сравнила Евровидение с боксом и раскрыла, что нужно для победы.

