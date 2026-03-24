'Такие вещи обычно не озвучиваются'. Джамала сравнила Евровидение с боксом и раскрыла, что нужно для победы

Украинская исполнительница Джамала отметила, что песенный конкурс Евровидение и боксерский поединок имеют одну общую черту. По словам звезды, артисту перед появлением на международной сцене, как и спортсмену перед выходом на ринг необходимо чувствовать поддержку от команды, а также услышать дельные советы, которые помогут сосредоточиться на своем деле и достичь наилучшего результата.

Именно поэтому она хочет сделать все возможное, чтобы быть рядом с представительницей Украины на Евровидении 2026 LELÉKA (Викторией Корниковой) во время решающего этапа музыкального соревнования в столице Австрии – Вене. Об этом знаменитость рассказала в шоу "Утро Чемпионов" на Champion Radio.

Как поделилась Джамала, важнейшим аспектом выступления для нее является сделать все возможное, чтобы исполнителю на сцене ничего не мешало петь. Конечно, звезда не преуменьшает важность визуальной составляющей выступления и костюма, однако все это не будет иметь никакого значения, если артист будет чувствовать себя перед публикой некомфортно.

"Возможно, если буду иметь возможность, то я поеду на финальную часть Евровидения, чтобы помочь Виктории настроиться на выступление. Это очень похожая история с боксом. Вот вы видели, как команда боксера его настраивает? Что она ему говорит, что подсказывает. Кто-то говорит о каких-то технических моментах, кто о философских. Когда ты выходишь на конкурс, то это очень похоже. Потому что тебе надо моментально вспомнить все моменты: ради чего ты здесь? Что надо делать, чтобы быть технически совершенным?" – высказалась певица.

Когда же Джамала участвовала в Евровидении в 2016 году, не было рядом человека, который помог бы ей настроиться на выступление. По словам знаменитости, тогда она сама записывала себе наставления на диктофон и переслушивала их перед выходом к аудитории.

"Я себе говорила: держи голову прямо, пой вперед, ты должна думать, о чем ты поешь, рассказать свою историю. Если ты где-то эмоционально соврешь, то оно не стоит ничего. Это не такая песня, которую ты можешь просто технически выполнить. Если ты эмоционально выдашь все – будет победа, если не выдашь – не будет", – вспомнила артистка.

Учитывая личный опыт, Джамала пыталась передать как можно больше знаний нынешним участникам Национального отбора на Евровидение 2026. Знаменитость вкладывала все силы в подготовку конкурсантов к выступлениям и даже делилась с ними творческими секретами, из-за чего Руслана назвала ее "волонтером".

"Все, что я могла рассказать – я рассказала. Даже Руслана подошла ко мне и говорит: "А что ты так бескорыстно с ними делишься? Ты что, волонтер? Тебе кто-то так все рассказывал?". Такие вещи, которыми я делилась с финалистами, обычно, артистами вот так не озвучиваются. Потому что это такие секретики, которые делают дело. Но мне не жалко, я буду болеть и всех призываю болеть за нашу представительницу LELÉKA, мне кажется, будет роскошно", – поделилась Джамала.

