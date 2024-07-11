Женя Кот и Наталья Татаринцева впервые стали родителями и показали дочь

Украинский хореограф Женя Кот и его жена, победительница соревнований по пол-денсу Наталья Татаринцева впервые стали родителями. Дочь спортивной пары родилась 10 июля.

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Танцовщик трогательно поблагодарил жену и показал первое видео с маленькой девочкой в Instagram. Молодая мама тоже уже вышла на связь.

"В этом мире на одну красавицу стало больше! Спасибо тебе, моя Вселенная", – написал Женя Кот.

Он остался с женой в роддоме, где она восстанавливается. О процессе родов и своем самочувствии спортсменка еще ничего не рассказала, однако показала фото мужа с дочерью на руках.

Кадр из палаты она подписала: "Моя самая ожидаемая утренняя история".

В комментариях пару бросились поздравлять с пополнением в семье и желать новорожденной всего самого лучшего. Кстати, имя дочери новоиспеченные родители еще не рассекретили, хотя пообещали подарок тому, кто догадается первым.

"Мы уже точно выбрали имя этой принцессе! Оно очень нежное, как наши взгляды друг на друга", – писал Женя Кот.

Напомним, что о беременности семья сообщила в конце прошлого года. Они записали аутентичное видео под украинскую колыбельную, где снялись только вдвоем.

Ранее OBOZ.UA писал, что украинская блогерша и участница одиннадцатого сезона шоу "МастерШеф" Даша Евтух впервые стала мамой. Инфлюэнсерша родила девочку.

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