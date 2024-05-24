Даша Евтух показала трогательные фото и видео выписки из роддома и рассекретила оригинальное имя дочери

Известная украинская блогер и участница одиннадцатого сезона шоу "МастерШеф" Даша Евтух впервые стала мамой. Инфлюэнсер родила девочку.

Малышку назвали необычным именем, которое ассоциируется с древнегреческой богиней права и справедливости – Фемидой. Радостной новостью Евтух поделилась на своей Instagram-странице, показав трогательные фото выписки.

"Наконец-то этот день настал", – подписала видео блогер. На кадрах изображено, как близкие и родные супругов ждут новоиспеченных родителей. Девушку встречали с букетами цветов и шариками, а в роддом пришел даже заяц.

Муж Евтух Александр подарил любимой большой букет роз, а затем взяв дочь на руки, озвучил ее имя: "Фемида Александровна". "Спасибо каждой и каждому, наши дорогие, кто смог разделить этот миг с нами", – говорится в сообщении инфлюэнсера.

Как известно, пара объявила о помолвке в апреле прошлого года. Свадьбу влюбленные отпраздновали в канун Дня Независимости. Избранник Евтух Александр Глазов – депутат райсовета и полтавский бизнесмен.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, как звездный визажист Егор Андрюшин решил создать образ для Даши Евтух. Он сумел кардинально изменить облик блогера, из-за чего фанаты назвали ее "королевой". Подробности – в нашем материале.

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