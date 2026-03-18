Женщина, которая обнималась с боссом-любовником на концерте Coldplay, впервые раскрыла неудобную правду о служебном романе и чем он закончился

Бывший директор по персоналу Astronomer Кристин Кебот, которая попала в объектив камеры-поцелуев в объятиях босса-любовника Энди Байрона на концерте Coldplay, впервые рассказала подробности их отношений. По словам женщины, в то время она уже находилась в процессе развода со своим мужем и считала, что ее экс-руководитель был в подобной ситуации. Однако, как оказалось впоследствии, их служебный роман был полон лжи, а Байрон "не был тем человеком, за которого себя выдавал".

Как отметила Кристин Кебот, сейчас они с бывшим боссом не поддерживают никаких связей. Об этом она рассказала в подкасте Опры Уинфри.

"Между нами было очень мало честности и искренности. Он оказался не тем человеком, за которого себя выдавал. А ложь для меня недопустима", – сказала экс-директор по персоналу Astronomer.

На уточняющий вопрос Опры Уинфри, пытается ли Кристин Кебот намекнуть на то, что Энди Байрон на самом деле не разводился с женой, женщина отвечать отказалась. Она лишь подчеркнула, что не хочет выносить личную жизнь других на показ: "Я хочу быть очень осторожной, ведь мир говорил за меня и от моего имени. Я не хочу делать то же самое с кем-то другим и его семьей. Многое из того, что обо мне рассказывали, не соответствовало действительности".

Как отметила Кристин Кебот, концерт Coldplay был первым мероприятием, которое они с Энди Байроном посетили вдвоем. После разгорания скандала мужчина занял молчаливую позицию, поэтому экс-директор по персоналу чувствовала, что осталась одна под пристальным вниманием общественности.

Однако, по словам Кристин Кебот, определенный период они продолжали поддерживать связь. Любовники интересовались состоянием друг друга, а прошлой осенью в последний раз встретились и поставили точку в этой истории: "Мы решили, что если будем общаться, это слишком усложнит всем нам возможность двигаться дальше и прийти в себя".

По словам Кристин Кебот, она понимает, что закрутить роман с Энди Байроном было неправильным решением, за которое она заплатила очень большую цену. В сети критиковали чуть ли не все аспекты жизни женщины, а под удар попала даже ее внешность, тогда как ее босс столкнулся со значительно более легкими последствиями.

"Я не могу молчать и смириться с тем, что произошло. Я действительно считаю, что важно, чтобы люди поняли, как все было на самом деле, а также осознали, насколько вредно просто делать предположения, осуждать и подпитывать то, что и породило определенную версию событий", – добавила Кебот.

Что известно о скандальной истории

В июле 2025 года рок-группа Coldplay давала концерт в Бостоне, штат Массачусетс. Во время мероприятия операторы включили камеру "поцелуев", которая зафиксировала Энди Байрона и Кристин Кебот в объятиях друг друга. Изображение любовников появилось на большом экране, после чего они мгновенно начали пытаться спрятать лица и избежать внимания. Увидев такую реакцию, фронтмен группы Крис Мартин понял, что что-то не так, и отметил: "Либо у них роман, либо они очень сильно стесняются".

Широкую огласку в интернете инцидент получил после того, как фанатка Coldplay Грейс Спрингер опубликовала соответствующий ролик в соцсетях. Она призналась: даже не догадывалась, что видео наделает такой шумихи, но, даже если бы могла, не изменила бы свои действия.

"Я понятия не имела, кто эта пара. Просто подумала, что увидела интересную реакцию на камеру "поцелуев", и решила опубликовать ее. Часть меня чувствует себя плохо из-за того, что перевернула жизнь этих людей с ног на голову, но, играя в глупые игры, получаешь глупые призы", – сказала Спрингер.

Скандал сильно ударил по репутации и карьере Энди Байрона. Он потерял должность генерального директора IT-компании Astronomer, более того, рисковал лишиться значительной суммы денег, если бы его жена подала на развод. Согласно законам штата Массачусетс, при разрыве длительного брака супруги должны разделить поровну активы, которые получили за время совместной жизни. Состояние Байрона оценивают от 20 до 70 миллионов долларов, поэтому половину могла бы получить его жена.

Как ранее рассказал OBOZ.UA, через несколько месяцев после скандальной истории Кристин Кебот официально инициировала развод со своим мужем Эндрю Кеботом. Их брак продлился всего четыре года.

