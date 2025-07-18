Во время концерта группы Coldplay в Бостоне, штат Массачусетс, камера "поцелуев" случайно разоблачила, вероятно, супружескую измену прямо на глазах у тысяч зрителей. Главными героями видео, которое мгновенно стало вирусным в соцсетях, оказались генеральный директор миллиардной компании Astronomer Энди Байрон и его подчиненная – руководитель HR-отдела Кристин Кебот.

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Как пишет The Sun, во время выступления Coldplay на стадионе Gillette в среду вечером операторы включили традиционный для таких событий режим Kiss Cam – камера ловит пары в толпе, выводит их на большой экран, и зрители ожидают, что они поцелуются. Однако в этот раз публика увидела нечто совсем другое – и не менее зрелищное. На экране появились Байрон и Кебот, которые стояли в обнимку, но внезапное внимание зала буквально застало их врасплох.

Как только фронтмен группы Крис Мартин обратился к ним со сцены со словами: "О, посмотрите на этих двоих", ситуация мгновенно изменилась. Энди Байрон резко отстранился от женщины, после чего пригнулся и скрылся за барьером. Его спутница в тот момент закрыла лицо руками и опустила голову, прячась от камеры. На трибунах начался смех, а сам Мартин добавил в микрофон: "Либо у них роман, либо они очень сильно стесняются".

Интернет, конечно, не оставил инцидент без внимания. Уже через несколько часов пользователи соцсетей идентифицировали обоих – и были поражены: оказалось, что оба находятся в браке, но не друг с другом. Энди Байрон возглавляет компанию Astronomer с июля 2023 года. Это американский стартап по разработке программного обеспечения, который оценивается в более чем 1,3 миллиарда долларов. Его "спутница" Кристин Кебот, которая в LinkedIn указывает вторую фамилию Торнби, стала HR-директором той же компании в ноябре. Тогда Байрон опубликовал восторженный пост о ее "исключительном лидерстве" и "страсти к созданию разнообразных и продуктивных команд".

Кебот в ответ также не сдерживалась в комплиментах: в своем заявлении она рассказывала, как была "вдохновлена разговорами с Энди" и считала свое назначение "стратегическим партнерством, а не классической HR-роллью". Эти цитаты сегодня тиражируются в соцсетях с сарказмом.

После инцидента жена Байрона, которая ранее публично носила его фамилию в Facebook, уже успела изменить имя в профиле, убрав фамилию мужа. Это лишь подлило масла в огонь. Большинство пользователей TikTok и X осудили Байрона за измену.

Пока ни Байрон, ни Кебот не дали официальных комментариев.

Ранее OBOZ.UA писал, что группа Coldplay, которая опозорилась песней для российского "брата", обратилась к украинцам со сцены. В завершение концерта в Южной Корее фронтмен Крис Мартин неожиданно обратился к украинцам – с теплыми словами поддержки, которые многие восприняли как публичное извинение и знак уважения.

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